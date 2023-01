Adeus a Bento XVI: Francisco celebra o funeral do papa emérito

Divulgação/Vatican News Papa Francisco celebra do funeral do pontífice emérito

Começou na manhã desta quinta-feira (5), às 5h30 (horário de Brasília), o funeral do pontífice emérito Bento XVI na Praça São Bento, no Vaticano. A cerimônia está sendo presidida pelo papa Francisco, que chegou ao local de cadeira de rodas.

O velório do papa emérito durou três dias e foi aberto ao público. Bento XVI morreu no último 31 de dezembro, aos 95 anos.

No local, dezenas de autoridades políticas e religiosas, como o presidente da Itália, Sergio Mattarella, a premiê Giorgia Meloni e representantes das igrejas católicas orientais, do islã e do judaísmo, se reúnem para dar o último adeus ao papa.

A Praça São Pedro está quase totalmente ocupada. Cerca de 130 mil pessoas acomapanham a cerimônia, entre fieis, representantes de governos, jornalistas e turistas. Além de 130 cardeais, 300 bispos e 3,7 mil padres do mundo todo, que chegaram ao Vaticano ao longo dos últimos dias.

Pedido de Francisco

Durnate o início do discurso no funeral de Bento XVI, o papa Francisco, pediu que seu antecessor “seja bem recebido por Deus” .

“Bento, que sua alegria seja completa ao ouvir Sua voz, agora e para sempre”.

Fonte: IG Mundo