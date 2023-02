Adolescente é detido após atentado em escola no interior de São Paulo

Fernando Braga – 10.02.2023 Raios atingem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro

Após uma forte tempestade no Rio de Janeiro na tarde da última sexta-feira (10), imagens registradas pelo fotógrafo Fernando Braga que mostram raios caindo no Cristo Redentor rodaram o mundo durante este final de semana.

Segundo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, com as descargas diversos itens de iluminação do monumento, além de computares queimaram, no entanto a estátua saiu ilesa.

“Todo o sistema de iluminação e internet ficou avariado”, disse o Santuário . Holofotes de LED que estavam voltados para o Cristo e lâmpadas da Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica na base do monumento, queimaram.

Por conta disso, na manhã deste domingo (12), uma equipe fez uma avaliação para identificar possíveis danos causados à estrutura do monumento ao Cristo Redentor. No entanto, o Santuário disse que “a inspeção constatou que não houve dano ao monumento” .

Novos para-raios

Um diagnóstico realizado em 2015 apontou que o sistema de proteção contra descargas atmosféricas no Cristo não garantia sua integridade, o que representava sérios riscos à estrutura do monumento.

Em 2021, uma adequação foi realizada com a instalação da nova coroa com dimensão quatro vezes maior que a antigos, além de captores e aterramento mais robustos para maior segurança.

“Depois do susto, a certeza de que o esforço realizado diariamente pela Arquidiocese e sua equipe técnica está na direção correta para garantir a preservação da integridade do Cristo Redentor diante do constante desafio cobrado pelo tempo e pela exposição junto à natureza”, destacou o engenheiro João Racine.

“Nosso símbolo maior, atingido por fortes descargas elétricas, mostrou-se resistente mais uma vez. De forma recorrente atingido por todo tipo de intempéries climáticas, permanece iluminando o céu, resiliente, acolhedor e solidário como cada brasileiro”, afirmou o reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Padre Omar.

