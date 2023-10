Adolescente mata três pessoas a tiros em shopping da Tailândia

Reprodução/Twitter Vídeos que circularam nas redes sociais mostram uma multidão correndo do local do ataque

Um criminoso abriu fogo contra pessoas no shopping Siam Paragon, na Tailândia, nesta terça-feira (3). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Bangkok, três pessoas morreram e outras três foram atingidas e ficaram feridas.

O suspeito é um adolescente de 14 anos. Ele foi preso por policiais dentro do shopping.

Uma turista chinesa, Liu Shiying, que visitou o Siam Paragon no momento do ocorrido, relatou que se escondeu assim que começou a ouvir os tiros. Segundo ela, alarmes foram ativados e em seguida as luzes do estabelecimento se apagaram. As informações são da agência de notícias Associated Press.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as pessoas que estavam dentro do shopping correndo. Um outro vídeo mostra pessoas que se esconderam dentro de um restaurante do Siam Paragon.

Fonte: Internacional