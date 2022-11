Advogado de Flordelis diz que vai pedir anulação da condenação

Brunno Dantas/TJRJ Flordelis durante julgamento

O advogado da ex-deputada Flordelis, Rodrigo Faucz, afirmou neste domingo (13) que vai pedir a anulação da decisão do júri. Flordelis foi condenada a a 50 anos e 28 dias de prisão pelo homicídio do seu marido, o pastor Anderson do Carmo.

Após a leitura da sentença, Faucz disse que há “duas nulidades absolutas no decorrer deste último dia”. “Vamos recorrer, obviamente, para que o júri seja anulado em relação à Flordelis”, afirmou.

Para o advogado, a condenação aconteceu por conta da proporção que o caso tomou.

“Como tínhamos dito no decorrer do julgamento, era uma condenação esperada, tendo em vista que a opinião pública estava majoritariamente contrária a ela. Obviamente que isso impacta os jurados, até por que são seres humanos”, declarou.

Flordelis foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada.

