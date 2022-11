Aeronave cai na Colômbia e deixa ao menos três mortos

Reprodução/Twitter Imprensa local aponta a morte de ao menos três pessoas no acidente





Um avião com oito passageiros caiu sobre uma casa na manhã desta segunda-feira (21) em Medelín, na Colômbia. A imprensa local confirma que o acidente deixou três mortos e dois feridos .

Veja no vídeo abaixo:

#Urgente : Acaba de caer un avioneta en el barrio Belen de la ciudad de Medellín‼️ pic.twitter.com/H9wdSAW94z — Leonardo Blum (@Leo_uribista) November 21, 2022

O prefeito da cidade, Daniel Quintero Calle , confirmou o incidente em postagem nas redes sociais. Ele afirma que o avião apresentou problemas no motor e tentou voltar para o aeroporto, o que não foi possível.

O bimotor Piper saiu do aeroporto Olaya Herrera, em Medellín, e tinha como destino o município de Pizarro. A aeronave levava seis passageiros e tinha dois tripulantes.





O estado de saúde dos outros três ocupantes do avião ainda não foi informado. Também não se sabe se alguém em terra foi atingido.

Fonte: IG Mundo