Aeronave de Murilo Huff apresenta problema durante teste: ‘Ilesos’

O cantor Murilo Huff usou suas redes sociais nesta segunda-feira (29), para tranquilizar os fãs após um incidente. Durante um procedimento de manutenção, sua aeronave privada acabou indo parar em uma vala no Aeroporto Santa Gevoveva, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (29).

Conforme esclarecido pela equipe de assessoria do artista, Huff está atualmente em turnê nos Estados Unidos e não estava a bordo da aeronave no momento do ocorrido. Felizmente, não houve feridos no incidente.

Em seus Stories no Instagram, Murilo Huff compartilhou uma mensagem tranquilizadora aos fãs, explicando os detalhes do incidente. A aeronave encontrava-se na pista durante a movimentação para a área de manutenção e ensaios no solo quando ocorreu uma complicação técnica. Importante ressaltar que não havia passageiros a bordo, apenas membros da equipe técnica, os quais saíram ilesos. Veja o pronunciamento.