Affonso Cândido destaca participação das agroindústrias na economia rondoniense

Na segunda-feira, 25, o deputado Nim Barroso (PSD) confirmou uma emenda parlamentar para o Hospital Municipal de Mirante da Serra. Foi destinado o valor de R$ 200 mil para estruturação, mobiliário e equipamentos.

Ao receber a confirmação da emenda parlamentar, a agente de saúde e enfermeira, Oziane de Magalhães, agradeceu o deputado Nim Barroso. “Ele tem ajudado bastante nosso hospital e conseguiu essa emenda que nos dará a oportunidade de melhorar a estruturação, mobiliário e adquirir novos equipamentos para ser um hospital de excelência na região”, afirmou.

Foto: Secom ALE/RO

O deputado Nim lembrou das visitas do secretário de governo, Rogério Ventura, e do prefeito de Mirante da Serra, Evaldo Duarte Antônio (PDT). Nas reuniões, as demandas discutidas, além da educação, infraestrutura e estradas, o Hospital Municipal sempre esteve nas pautas.

Para o deputado, “colaborar com o hospital de Mirante, não tem preço. A saúde é o patrimônio mais precioso que temos, investir em melhorias para atender a nossa população é coisa que faço questão de ter em nosso mandato”, ressaltou Nim.

A estruturação, mobiliário e equipamentos do Hospital Municipal é um anseio antigo não só da população de Mirante da Serra, mas também de toda a região que depende do atendimento de seus pacientes. Atualmente os atendimentos de baixa complexidade são realizados no município, enquanto procedimentos mais urgentes de média e alta complexidade são encaminhados para os hospitais de Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho ou ficam em lista da regulação.

Texto: Natalino Ferreira Soares

Foto: Ronaldo Pinheiro e Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO