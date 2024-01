Affonso Cândido destina emendas para municípios da zona da mata e BR-429

O deputado estadual Affonso Cândido (PL) cumpriu agenda de trabalho, na terça-feira (24), em três municípios das regiões da zona da mata e BR-429. Nela, foram realizadas visitas a prefeitos, vereadores e lideranças políticas dos municípios de Rolim de Moura, Nova Brasilândia D’Oeste e São Miguel do Guaporé.

“Tenho um mandato participativo e voltado para atender aos municípios rondonienses. São nesses encontros e reuniões políticas que ouvimos de perto as demandas de prefeitos, vereadores e principalmente, da população. Esse é um momento de prestação de contas à comunidade”, garantiu Affonso Cândido.

Em Rolim de Moura, o parlamentar se reuniu com o prefeito Aldo Júlio (MDB). O município recebeu R$ 270 mil de emenda do deputado para aplicar no setor de saúde. O recurso foi utilizado para custear exames de tomografia computadorizada, que resultou no atendimento de 2 mil pessoas. “Os pacientes deixaram de se deslocar até Cacoal, por exemplo, para passar pelo exame de tomografia. Eles puderam fazer aqui mesmo em Rolim de Moura. O prefeito Aldo Júnior fez o pedido e, prontamente, providenciei para que o dinheiro estivesse na conta da prefeitura. Foi uma parceria para cuidar de pessoas”, admitiu.

Na cidade de Nova Brasilândia D’Oeste, o Affonso Cândido, acompanhado do deputado Ismael Crispin (MDB), manteve contato com vereadores e representantes da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri). Foram empenhados para o município R$ 250 mil que, segundo o parlamentar, serão aplicados no setor de saúde.

Em São Miguel do Guaporé, houve reunião com lideranças do PL, visando as eleições municipais de 2024. “Temos uma pauta do partido que precisa ser debatida com todos os filiados. O PL tem uma meta de fazer o maior número de representantes em todos os municípios rondonienses”, avaliou.

Texto: Jairo Ardull I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO