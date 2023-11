Affonso Cândido destina R$ 100 mil para o Projeto Polícia Militar Mirim de Ji-Paraná

A Associação Resgate de Vidas Ernesta G. Bernardi, que beneficia crianças e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, em Ji-Paraná, recebeu R$ 100 mil por meio de emenda parlamentar do deputado estadual, Affonso Cândido (PL). O recurso foi utilizado para a compra de kits de fardamento. “Tenho a certeza que esse investimento [R$ 100 mil] será muito bem utilizado, tamanho é o alcance social da associação de transformar as vidas de crianças, adolescentes e suas famílias, e o projeto da Polícia Militar Mirim serve de alicerce dessa grande iniciativa”, admitiu Affonso Cândido.

O projeto, segundo os coordenadores, tem o objetivo de promover a inserção de adolescentes que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social para um ambiente mais favorável ao aprendizado, voltado ao desenvolvimento de habilidades, para o fortalecimento familiar e escolar.

Os jovens recrutados pelo Projeto Polícia Militar Mirim recebem, diariamente, no contraturno escolar, noções de cidadania e de artes marciais, assim como o acompanhamento do rendimento escolar. O ensino tem como base os princípios militares da hierarquia e da disciplina.

O projeto tem o objetivo de promover a inserção de adolescentes que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social (Foto: Assessoria parlamentar)

As aulas iniciaram em fevereiro de 2023. Atualmente, são atendidos 75 adolescentes. Os alunos têm que estar matriculados (ensino fundamental ou médio) em escolas das redes municipal e estadual de ensino e cumprir carga horária de 4 horas diárias, no período matutino, de segunda-feira à quinta-feira.

