Affonso Cândido elogia decisão do governo de instituir o Proampe Agro

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) destacou os trabalhos realizados pelos produtores rurais na agricultura familiar e na área de saúde por meio da ação “Fecha Laudo”, promovida pelo Governo de Rondônia, que está com inscrições abertas para o fechamento de laudo do Transtorno de Espectro Autista (TEA) no município de Cacoal. O discurso foi feito na manhã desta quarta-feira (29) na tribuna do Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

No último final de semana, os produtores de cacau de Rondônia obtiveram o título de melhor cacau do Brasil, com a conquista do primeiro lugar do 5º Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade, nas categorias Varietal e Mistura (Blend), com os produtores rurais Deoclides Pires da Silva, de Jaru, e Robson Tomaz de Castro Calandrelli, de Nova União, respectivamente.

“Rondônia está resgatando a cultura do cacau. Tivemos dois rondonienses em primeiro lugar e precisamos reconhecer o trabalho desses rondonienses, pois são homens e mulheres de mãos calejadas que levantam pela madrugada para fazer irrigação do seu café ou do seu cacau para que nossos produtos sejam produzidos com qualidade. O nosso DNA e a nossa mola propulsora do nosso estado é a nossa agricultura”, pontuou Cirone Deiró.

O parlamentar reafirmou seu compromisso em defender o setor produtivo e a geração de emprego e renda no estado. “O investimento feito por nosso governador do Estado, coronel Marcos Rocha (União Brasil), as pesquisas feitas pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o incentivo da Assembleia fazem com que nosso produtor rural seja motivo de destaque não só em Rondônia como no Brasil e no mundo”, disse.

Em seu discurso, Cirone Deiró ainda aproveitou a oportunidade para convocar as mães e pais atípicos para que efetuem as inscrições para fechamento de laudo do Transtorno de Espectro Autista (TEA), em Cacoal. Após a pré-inscrição realizada, os agendamentos por meio de ligação aos pacientes acontecerão durante os dias 5 a 8 de dezembro e os atendimentos serão realizados no Hospital Regional de Cacoal (HRC) localizado no endereço Avenida Malaquita, 3581 – Josino Brito, no período de 11 a 15 de dezembro.

“Temos que reconhecer o trabalho que o secretário (de Estado da Saúde), coronel Jefferson (Rocha), tem promovido ações que possam diminuir o sofrimento das pessoas e dar uma atenção e qualidade de atendimento aos rondonienses. Essa é uma pauta que defendemos desde 2019 para atendimento das pessoas com deficiência e transtorno no caso do autismo. Então, você mãe e pai atípicos que precisam fazer o fechamento do laudo ou mesmo o diagnóstico, faça sua inscrição. Esta é uma oportunidade que o Governo do Estado está levando ao interior para que as pessoas possam ser atendidas com dignidade”, disse.

Ao final, o deputado estadual Cirone Deiró ressaltou a importância de humanizar o trabalho realizado pela saúde no Estado. “Temos que dar dignidade a essas pessoas e ter políticas públicas. Essa Casa de Leis tem essa preocupação e estamos defendendo essa bandeira, ofertando qualidade de vida a toda população”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO