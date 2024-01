Affonso Cândido entrega ambulância em Governador Jorge Teixeira

O deputado Cirone Deiró (União Brasil) fez a entrega de um trator e de diversos implementos agrícolas nos municípios de Vilhena, Colorado e no distrito de Nova Conquista, no último final de semana. O prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), o vice Aparecido Donadoni, vereadores e secretários municipais acompanharam o deputado em sua agenda e destacaram o trabalho dele na região. “O Cirone sido um grande parceiro de Vilhena, garantindo recursos para a cidade e para a área rural”, disse o prefeito, citando os investimentos feitos em escolas, associações e em diversas outras áreas que tem contribuído com o desenvolvimento local e bem-estar dos moradores.

Em Vilhena, Cirone Deiró fez a entrega de um trator para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Rica (Asproter). O deputado falou sobre a importância de honrar o produtor rural e disse que continuará assegurando recursos para as associações rurais, porque acredita no trabalho do produtor e no potencial econômico do Estado. O vereador Zezinho da Diságua destacou o compromisso do deputado Cirone com a destinação de recursos para atender os agricultores e suas famílias.

No distrito de Nova Conquista, o deputado fez a entrega de um distribuidor de calcário para a Associação dos Produtores Rurais da Linha 100 (Asprocem). O presidente se referiu a importância do deputado ter honrado o seu compromisso e afirmou que a partir de agora os agricultores poderão aumentar sua produção e sua renda.

Em Colorado do Oeste, o Cirone Deiró fez a entrega de perfurador de solo, carreta e colhedeira de forragens na Associação Vale do Barroso. Ele também participou de diversas reuniões, acompanhado pelo vereador João Vitor. Foram discutidos assuntos relacionados a várias áreas, como esporte e agricultura. A mãe atípica Rudineia Pogere representou a Associação de Pais e Amigos do Autismo (AMA). Ela agradeceu ao deputado pela defesa da causa das pessoas com deficiência.

O vereador João Vitor disse que Cirone está sempre pronto para ouvir os representantes da região e para trabalhar para que as necessidades da população sejam atendidas. “Em todas as vezes em que buscamos o apoio do deputado encontramos as portas abertas”,afirmou.

Texto: Eli Batista I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO