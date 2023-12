Affonso Cândido garante R$ 150 mil para construção de galpão para a Asprogel

O deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota) desempenhou um papel importante na busca pelo realinhamento salarial de servidores da Segurança Pública no estado de Rondônia. O comprometimento com a categoria foi fundamental para o avanço e garantias que o projeto de realinhamento salarial, de autoria do Poder Executivo, fosse sancionado.

Ribeiro do Sinpol destaca ainda que desde a campanha política abraçou a causa do realinhamento salarial como uma questão prioritária em sua agenda legislativa. “O processo foi longo e complexo, com debates acalorados no plenário e bastidores”, disse. O parlamentar buscou o diálogo constante com a Polícia Civil, inclusive realizou diversas reuniões ao longo do ano em vários municípios, para aprimorar o projeto e garantir que ele atendesse às reais necessidades das Forças de Segurança.

O trabalho feito resultou na aprovação do projeto de realinhamento salarial na Assembleia Legislativa, onde todas as Forças de Segurança se fizeram presentes. A vitória legislativa não apenas simbolizou um marco histórico importante, mas também elevou o salário das Forças de Segurança, por exemplo, a Polícia Civil que ocupava a 26º posição, sendo o pior salário para o 6º melhor do Brasil, no ranking da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL).

Agora, com a sanção do projeto por parte do governador coronel Marcos Rocha, os servidores da Segurança Pública terão a remuneração mais condizente com suas responsabilidades e contribuições para a segurança de Rondônia. As Forças de Segurança expressaram gratidão ao deputado Ribeiro, reconhecendo-o como um defensor incansável e seu exemplo inspirador destaca a importância de líderes dedicados e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

O deputado Ribeiro agradeceu ao diretor-geral da Polícia Civil, delegado Drº Samir Fouad Abboud, a adjunta, delegada Drª Alessandra Paraguaçu, secretário da Sesdec, Coronel BM Felipe Bernardo Vital, deputado e delegado Lucas Torres (PP), deputado Edevaldo Neves e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Marcelo Cruz (Patriota), que foram essenciais para a aprovação do realinhamento.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO