Affonso Cândido participa de inauguração do Centro de Diagnóstico por Imagem de Ji-Paraná

O deputado estadual Affonso Cândido (PL) participou, na manhã de sexta-feira (17), a convite do prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca (União Brasil), da inauguração do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz. A solenidade também foi acompanhada de outras autoridades políticas, civis e militares.

“Foi uma honra participar de um momento tão importante para todos que utilizam o serviço público de saúde de Ji-Paraná. O prefeito Isaú Fonseca idealizou e implantou o centro de diagnóstico por Imagem para atender parte da população que tem dificuldades para arcar com os custos de exames complexos”, frisou Affonso Cândido.

Na opinião do parlamentar, a inauguração do CDI eleva o grau de comprometimento da administração municipal com o setor de saúde que já conta com iniciativas como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA do 2º Distrito), inaugurada no ano passado. “Ao ampliarmos e melhorarmos nossos serviços, também estamos cuidando da população de municípios próximos”, previu. O CDI contará com aparelhos de raio-x digitais e analógicos; aparelhos de raio-x portátil, com braços articulados; equipamentos de sistema de radiologia computadorizada; sistemas portáteis com notebook, para aquisição de imagens por meio de raio-x e aparelhos de tomografia computadorizada, mamografia e ultrassonografia.

Em breve, segundo Isaú Fonseca, o local receberá um aparelho de ressonância magnética. Por se tratar de um equipamento que necessita de um ambiente específico, exigido pelos fabricantes, para o isolamento do espaço, a fim de evitar interferências externas, o serviço será oferecido em outra etapa.

Durante a solenidade, o prefeito de Ji-Paraná também fez a entrega das reformas e ampliação do pronto-socorro e da recepção do Hospital Municipal. Os locais passaram por uma reestruturação completa do espaço de atendimento com urgência e emergência, além da ampliação e reforma da fachada, recepção e banheiros.

Texto e foto: Jairo Ardull/Assessoria parlamentar