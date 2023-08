Affonso Cândido reitera pelo apoio dos parlamentares para aprovar o projeto de lei sobre “Energia renovável e sustentável” para os pequenos agricultores familiares e às agroindústrias

Durante a sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia, em Machadinho do Oeste, mesmo período em que acontece a 4ª Machadinho Agroshow, maior feira agropecuária do Vale do Jamari, o deputado Affonso Candido utilizou a tribuna para pedir o apoio dos demais parlamentares na aprovação do seu projeto de Lei de dá incentivos aos pequenos agricultores familiares e as agroindústrias para aquisição de “Energia Renovável e Sustentável”.

“Este projeto visa a parceria do governo, por meio da Seagri, e os pequenos agricultores familiares e as agroindústrias para que a população possa ter a sua própria energia fotovoltaica, energia que vai dar uma sustentabilidade, uma economia, e uma melhor qualidade na sua produção”, finalizou.

Também aproveitou para agradecer a presença do secretário de Agricultura Luiz Paulo e toda a população de Machadinho do Oeste e região pelo grande evento e mobilização da população em prol do evento.

“E ainda, aproveito o momento para informar que o Governador Marcos Rocha irá sancionar o projeto de lei do pacote fiscal aos atacadista e distribuidores do Estado de Rondônia que concede incentivo fiscal de até 75% de desconto, seja em guajará-mirim cidade da nossa deputada Taíssa no qual estivemos na semana retrasada, ou em qualquer outro município do Estado de Rondônia”, destacou.

Neodi Carlos

Affonso Candido também usou a oportunidade para cumprimentar o ex-deputado Neodi Carlos, “Neodi, eu não posso aqui deixar de cumprimentar uma pessoa que faz parte hoje da minha história, porque em 2012 há 11 anos atrás no PSDC ao qual eu fiz parte e disputei a minha primeira eleição para vereador do município de Ji-Paraná e você era nosso Presidente Estadual, juntamente com o Edgar, mas você sempre nos Bastidores nos deu autonomia para poder montar uma nominata e poder ganhar a eleição, e estar aqui hoje no meu primeiro mandato deputado estadual. Então minha gratidão a sua pessoa, ao coração que você tem, e é o cidadão rondoniense que você de fato acabou de se tornar mais do que merecedor então digo e repito para você nosso mandato está sua situação está disposição da nossa Machadinho do Oeste”.

Prefeito e Vereadores de Machadinho do Oeste

Por fim, Affonso Candido agradeceu ao prefeito Paulo da Remap e todos os vereadores do município de Machadinho do Oeste, pelo grandioso evento e pela revolução que vem fazendo no município.

Texto: Muryllo Ferri Bastos I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO