África: 190 milhões de crianças enfrentam crises relacionadas à água

Divulgação/Unicef Jovens de 10 países africanos correm risco de enfrentar crises relacionadas à água





Um relatório divulgado nesta seugnda-feira (20) pelo Unicef aponta que cerca de 190 milhões de crianças e adolescentes de dez países africanos estão em risco devido a crises relacionadas à água.

De acordo com o Fundo da ONU para Infância, esses jovens sofrem uma “tripla ameaça” no que diz respeito a questões de água: doenças, alterações climáticas e condições de higiene e saneamento.

Essa tripla ameaça foi constatada em Benim, Burkina Faso, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Níger, Nigéria e Somália. Alguns dos países citados na análise enfrentam crises causadas por conflitos armados, o que dificulta ainda mais o aceso à água potável.





Recortes do estudo destacam ainda que, nos dez países em questão, cerca de um terço das crianças e adolescentes não têm acesso a pelo menos água básica em casa, e dois terços não têm serviços básicos de saneamento.

Esses fatores têm como consequência, por exemplo, o fato de que seis destes dez países enfrentaram surtos de cólera no ano passado.

“A África está enfrentando uma catástrofe hídrica. Enquanto os choques climáticos e relacionados à água estão aumentando globalmente, em nenhum outro lugar do mundo os riscos aumentam tão severamente para as crianças e os adolescentes”, disse Sanjay Wijesekera, diretor de Programas do Unicef.

Sanjay pontuou ainda que eventos climáticos como tempestades, inundações e secas já estão causando destruição no continente e que, sem ações urgentes, “o futuro pode ser muito mais sombrio”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo