África do Sul abre 2 a 0, mas Argentina consegue empate heroico

Argentina e África do Sul protagonizaram um emocionante jogo que terminou em empate de 2 a 2, em Dunedin, na Nova Zelândia, nesta quinta-feira.

As sul-africanas conseguiram abrir uma vantagem de dois gols, com gols de Mothallo e Kgatlana, mas a Argentina se recuperou rapidamente e empatou com gols impressionantes de Braun e Romina Nuñez, em apenas cinco minutos. Com esse resultado, ambas as equipes somaram seus primeiros pontos no torneio.

No entanto, o empate não foi favorável para nenhuma das equipes. Ambas nunca venceram em uma Copa do Mundo Feminina e agora ocupam as últimas posições do Grupo G, com apenas um ponto cada. Suécia e Itália, com três pontos cada, estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, e se enfrentam na madrugada desta sexta-feira.

Durante o jogo, a Argentina teve a maior posse de bola, com 60% contra os 40% da África do Sul. No entanto, foram as sul-africanas que tiveram as melhores oportunidades e abriram o placar. Mothallo marcou um belo gol após uma jogada construída pela direita, que foi validada pelo VAR. A Argentina ameaçou com Gramaglia, que fez uma boa jogada pela direita e cruzou para a área, mas a bola acertou a trave.

No segundo tempo, a África do Sul continuou melhor e desperdiçou uma grande chance logo no primeiro minuto, com Kgatlana. No entanto, ela se redimiu aos 20 minutos e ampliou a vantagem após uma bela jogada de Seoposenwe. Quando parecia que o jogo estava dominado, a Argentina marcou um golaço de Braun, de fora da área e no ângulo. Cinco minutos depois, Mila Rodríguez cruzou para a área e Romina Núñez empatou de cabeça.

Ambas as seleções nunca venceram em Copas do Mundo, mas a África do Sul esteve mais próxima do que nunca de encerrar esse tabu após abrir 2 a 0 no placar. No entanto, a Argentina mostrou determinação e buscou o empate.

Estatísticas

A África do Sul nunca havia conquistado um ponto na Copa do Mundo Feminina até hoje. Foi o primeiro da equipe em cinco jogos.

Melhor jogadora da partida

Thembi Kgatlana (África)

Fonte: Esportes