Agências bancárias retomam expediente a partir do meio-dia

Rovena Rosa/Agência Brasil Fortes chuvas com alagamento em São Paulo

As chuvas que atingiram a Grande São Paulo na noite desta terça (13) provocaram alagamentos e estragos em diversas cidades da região, que amanheceram nesta quarta (14) com bairros inteiros embaixo d’água.

Os quatro municípios mais afetados, até o momento, são Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Jandira.

Em nota encaminhada ao G1, a Prefeitura de Itapevi discorre sobre os “problemas crônicos de enchentes na cidade” que tenta resolver há mais de 7 anos. De acordo com a nota, a chuva – que chegou a 100mm – gerou dois pontos de alagamento. Além disso, não há nenhuma vítima.

“A chuva de ontem, chegando a 80 milímetros em São Roque, refletiu na cheia do córrego São João. Informamos que não há nenhuma vítima e que estamos com dois pontos e com as nossas equipes na região para dar todo o suporte.”

Já a Prefeitura de Carapicuíba, onde a chuva foi de 101mm, afirma que o ponto de alagamento está próximo ao Rio Cotia e que as equipes da Secretaria de Obras e Defesa Civil já estão trabalhando nesses locais, ressaltando “que choveu mais de 100 milímetros, chuvas bem acima do normal.”

O Portal iG entrou em contato com as prefeituras de Cotia e Jandira, mas ainda não obteve resposta.

Chuva derrubou muro na capital

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), as chuvas também foram intensas na capital paulista, atingindo o registro de 91mm.

O temporal chegou a derrubar o muro do Cemitério do Araçá, na região do Pacaembu, Zona Oeste. O desabamento ocorreu na madrugada, atingindo a fiação elétrica – entretanto, não interrompeu o fornecimento de energia. Até o momento, via está interditada para o tráfego de veículos.

Fonte: Nacional