AGENDA Delegação da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Velho se reúne com a ABAR em Brasília

A Agência Reguladora foi constituída pela Prefeitura de Porto Velho em agosto de 2023

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Velho (ARPV), Jonathan Pacheco, esteve na sede da Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) para uma visita institucional, sendo recepcionado pelo Secretário Executivo-Financeiro da ABAR, Silvio Diniz. Também estiveram presentes na comitiva, o Diretor Técnico Operacional da ARPV, Dalmo Roumie, e o Diretor Jurídico, Alan Almeida do Amaral.

Segundo o Diretor-Presidente, Jonathan Pacheco, a reunião serviu para alinhamentos da Agência com a entidade. “Esta visita tem caráter importante para a Agência Reguladora de Porto Velho, pois representa o início de nossos contatos com os grandes atores do setor de regulação e fiscalização de serviços públicos em âmbito nacional, estadual e municipal. A ABAR tem como associadas a ANEEL, a ANP, a ANCINE, por exemplo, bem como grande parte das Agências Reguladoras Estaduais e Municipais, o que vai nos possibilitar o intercâmbio de experiências para a capacitação técnica da nossa Agência, sem contar com a criação de uma rede de contatos e apoio, que é fundamental nesse ramo de atuação”, destacou o Presidente da ARPV, Jonathan Pacheco.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, empossou a diretoria da ARPV em agosto deste ano, com objetivo aprimorar ainda mais a prestação dos serviços públicos concedidos ao ente privado. A Agência tem como missão regular e fiscalizar todas as concessões atuais e futuras da capital rondoniense, tais como o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o serviço de transporte coletivo e o futuro Terminal Rodoviário de Porto Velho, entre outras que a gestão Hildon Chaves pretende efetivar ainda no ano de 2024.

A ARPV já participou do maior evento de regulação das Américas. Em outubro, a Diretora Vice-Presidente, Silvana de Lima Chaves, e a Diretora Administrativo-Financeira, Ligiane Alves da Silva, representaram a Agência no XIII Congresso Brasileiro de Regulação, da ABAR, em São Paulo, aguardando, ainda no ano de 2023, a finalização do seu processo de filiação.

