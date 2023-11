AGENDA Prefeito Hildon Chaves recebe visita de representantes da Vinci Airports

Representantes da concessionária informaram sobre o andamento das obras de reforma e ampliação do aeroporto da capital

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, se reuniu na manhã desta quinta-feira (23) com a diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, a francesa Vinci Airport, Karen Strougo. O secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado e a administradora do Porto Velho Airport, nova denominação do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, Maiara Trindade, também participaram da reunião.

“Fomos informados de que as obras de reforma e ampliação do nosso aeroporto estão a todo vapor, avançando de forma célere, o que nos deixa muito felizes, pois o nosso aeroporto é uma entrada principal de Rondônia, sendo fundamental que ele possua estrutura e capacidade para operacionalizar, pois necessitamos de conectividade com as demais regiões”, disse Hildon Chaves.

Karen Strougo relatou que o trabalho está bem avançado e que as melhorias na pista e na estrutura são fundamentais para uma nova fase de operacionalização do aeroporto. “Com os investimentos, vamos capacitar o aeroporto para ampliar a sua capacidade de operação, sem restrições. Nosso propósito é conectar cada vez mais pessoas, com tudo com segurança, eficiência e qualidade, em cada operação que fazemos”, completou.

O prefeito foi convidado para realizar uma visita às obras no aeroporto, o que deve ocorrer em breve. “As obras do aeroporto e da nova rodoviária começaram quase ao mesmo tempo e devem ser concluídas em datas próximas, com a nossa capital sendo contemplada com duas importantes estruturas para o seu desenvolvimento”, pontuou o prefeito.

A nova pista de pousos e decolagens está sendo construída para aumentar a capacidade operacional, com mais segurança. A nova estrutura vai contar com dois andares e passarelas (pontes) de embarque. Outra preocupação é com a sustentabilidade do espaço. O prazo previsto para a conclusão dos serviços é outubro de 2024.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO