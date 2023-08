AGENDA Prefeito Hildon Chaves se reúne com ministro de Relações Institucionais em Brasília

Profissionais exerceram os aprendizados teóricos adquiridos e realizaram a inspeção dos materiais

Fiscais da Divisão de Vigilância Sanitária (Dvisa), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), finalizaram a capacitação de inspeção sanitária em farmácias de manipulação. Nesta sexta-feira (11), os profissionais estiveram presentes em um estabelecimento desta natureza para colocar em prática os aprendizados teóricos do curso. O objetivo é atualizar a equipe e reduzir os riscos à saúde da população.

O treinamento é a finalização do aperfeiçoamento que teve início no começo da semana. Na prática, os profissionais exerceram os aprendizados teóricos adquiridos e realizaram a inspeção dos materiais, a verificação do armazenamento dos produtos, análise do controle de qualidade e condições ambiente de trabalho, além do uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI).

Segundo a farmacêutica e especialista em vigilância sanitária, Beatriz Jacinto Xavier, “a parte prática é justamente para que os fiscais entendam o fluxo da inspeção em farmácia de manipulação e saiam do curso capacitados para exercerem seus trabalhos. A procura por essa modalidade tem crescido cada vez mais e, por trabalhar com materiais personalizados, exigem um cuidado minucioso. Por isso, o aperfeiçoamento constante é fundamental para a melhoria dos serviços dos fiscais”, declara a farmacêutica.

O gerente da Dvisa da Semusa, Ailton Furtado, ressalta o papel da divisão e reforça a importância da capacitação para os profissionais da saúde. “A vigilância sanitária realiza diversas inspeções sanitárias com o objetivo de verificar se os estabelecimentos estão em cumprimento das normas de boas práticas com foco na saúde do consumidor. Manter os fiscais adequadamente capacitados é fundamental para o processo de inspeção sanitária, tendo como objetivo principal ofertar à população serviços e produtos de qualidade”, afirma o gerente.

Para Horton de Oliveira Martins, que participou da capacitação e trabalha como fiscal da Dvisa há mais de 10 anos, o treinamento é muito relevante para que o profissional esteja sempre preparado para exercer a função de forma hábil.

“O curso foi muito bom. Hoje colocamos em prática tudo que aprendemos na teoria, isso é muito importante para que possamos realizar nosso trabalho da melhor forma possível e assegurar a população de que aquele produto é confiável e não trazer riscos para sua saúde”, destaca o fiscal.

A capacitação contou com a participação de aproximadamente 20 pessoas, entre fiscais da vigilância sanitária e profissionais da área farmacêutica.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de Taís Botelho)

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO