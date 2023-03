Agendamento presencial para emissão do RG no Tudo Aqui do Shopping passa a ser diário a partir da segunda-feira (6)

Com as quedas nas taxas de internações clínicas, casos confirmados, casos graves, internações na UTI e óbitos, o Boletim Epidemiológico da Covid-19, com as leituras de dados do Estado, a partir desta terça-feira (7), passará a ser publicado semanalmente, com o objetivo de alcançar maior eficiência e minimizar equívocos, conforme pactuado na 2ª reunião de Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a importância do uso do Boletim para dialogar com os veículos de comunicação e a transparência com o público. “É de suma relevância fornecer a situação atualizada do vírus, dados por municípios, pessoas vacinadas, relatórios pertinentes, ao enfrentamento e controle da covid-19”, ressaltou.

O Boletim Epidemiológico da Covid-19 pode ser acessado pelo portal do Governo, como mostra o link https://rondonia.ro.gov.br/covid-19/sala-de-situacao/.

O Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha ressaltou sobre a alteração da data de publicação, acrescentando que o Boletim será divulgado todas as segundas-feiras. “Não afetará em nenhum atendimento nas unidades, e tem como objetivo fortalecer informações e promover a transparência para a população”, conta.

Fonte: Governo RO