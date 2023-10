AGENDANos 109 anos de criação de Porto Velho, obras e programas são destacados

Secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, concedeu entrevistas apresentando realizações da gestão municipal

Porto Velho chega aos 109 anos de criação nesta segunda-feira (02) e o secretário-geral de Governo (SGG) da prefeitura da capital, Fabricio Jurado, aproveitou para apresentar em entrevistas uma série de ações e projetos que a gestão do prefeito Hildon Chaves – que participa no Rio de Janeiro da Abav Expo 2023 – desenvolve para melhorar a infraestrutura da cidade, beneficiando a população.

Na Rede TV Rondônia, pela manhã ele concedeu entrevistas nos programas Radar Rondônia, com o Randerson Santos, e no Fala Rondônia, com o Bruno Eduardo. No começo da tarde, foi a vez de ser entrevistado pelo Carlos Araújo e o Edson dos Anjos, na Rádio Rondônia FM. “É sempre importante essa interlocução com a sociedade, apresentando as nossas ações e também recebendo cobranças, reclamações e elogios. Hoje, um dia tão especial em que comemoramos os 109 anos da nossa querida Porto Velho, temos ainda mais alegria em mostrar as ações da gestão Hildon Chaves e os projetos que estão em execução ou que estão sendo planejados”, disse Jurado.

Na TV, o secretário destacou a abertura das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno, ligando a Rio Madeira com a Jorge Teixeira, no Espaço Alternativo, a execução de mais de 700 quilômetros de asfalto e obras de drenagem, como uma das mais significativas da recente história da capital.

“A abertura da Santos Dumont e Décio Bueno representa um novo marco na mobilidade urbana da capital, dando mais fluidez ao trânsito no bairro Nova Esperança e região. Essa obra se soma a outras tantas, que juntam representam mais de 700 quilômetros de asfalto, no maior volume desde a criação da nossa cidade. Também realizamos serviços de drenagem em áreas críticas e seguimos avançando para melhorar a nossa infraestrutura”, acrescentou.

Fabricio Jurado também enalteceu a decisão do prefeito Hildon Chaves em construir a nova rodoviária, num investimento de R$ 44 milhões, sendo R$ 22 milhões da prefeitura e outros R$ 22 milhões de emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho. “A obra segue em ritmo acelerado e Porto Velho vai ganhar uma nova e moderna rodoviária, com o tamanho e a envergadura que a capital merece”, reforçou.

MORADIAS

Segundo o secretário, a prefeitura investiu para a retomada de moradias populares. “Retomamos e estamos fazendo a entrega dos imóveis, além da entrega da escritura para milhares de famílias, incluindo nos distritos da capital. É importante assegurar a moradia digna a quem precisa e também garantir o acesso à documentação do imóvel, para ser dono de fato e de direito”.

PROLED

O secretário apontou que “em 2017, Porto Velho tinha apenas 20 mil pontos de luz, e hoje temos mais de 70 mil. E ainda eram luminárias antigas de vapor de mercúrio que agora estão sendo modernizadas para LED. Já finalizamos 50 bairros e a nossa expectativa é de que tenhamos 100% de luminárias de LED na sede do município e nos distritos, até o final do mandato”.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Felipe Ribeiro, Wesley Pontes

Projeto da rodoviária: Equipe Multidisciplinar da Semesc

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO