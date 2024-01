Agentes comunitários de saúde participam de capacitação para ações referentes à Campanha “Janeiro Roxo”

A implementação de avanços tecnológicos que aprimoram o sistema de cadastramento biométrico dos beneficiários no Programa Prato Fácil, em Rondônia, vem sendo desenvolvida desde 2023, com ações da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) em colaboração com a Secretaria Estadual da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

A nova funcionalidade, integrada ao Sistema Prato Fácil, tem como objetivo otimizar o atendimento, reduzir filas e minimizar riscos de fraudes por meio da autenticação biométrica digital.

O projeto piloto, que teve seu ponto de partida em um restaurante credenciado em Vilhena, proporciona diariamente 300 refeições de segunda a sexta-feira. O cadastramento dos beneficiários foi realizado entre os dias 5 e 19 de junho, inicialmente no estabelecimento credenciado e, posteriormente, na sede da Gerência Regional da Seas no município. Os resultados obtidos nessa fase piloto forneceram insights valiosos para aperfeiçoar o processo de implementação.

CADASTRAMENTO

A expansão da inovação tecnológica agora abrange Porto Velho, onde o cadastramento ocorreu em 28 restaurantes habilitados para atender ao programa. A proposta de tornar mais ágil o atendimento ao público, reforça a conveniência do processo de cadastramento nos próprios estabelecimentos, frequentados diariamente pelos beneficiários.

Em média, uma refeição é distribuída a cada 4,8 segundos evidenciando a rapidez e eficiência do programa desenvolvido pela Seas. Em dois anos de operação, mais de 2,3 milhão de refeições foram entregues em 38 estabelecimentos em todo o Estado, a um custo acessível de R$ 2 para as pessoas cadastradas no CadÚnico.

Esta iniciativa não apenas destaca a inovação tecnológica como aliada na eficiência operacional, também reafirma o compromisso do Governo de Rondônia em utilizar os recursos tecnológicos para expandir programas sociais essenciais, garantindo o acesso fácil e rápido aos benefícios proporcionados pelo Programa Prato Fácil.

Fonte: Governo RO