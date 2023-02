Agero desenvolveu operação no combate ao transporte clandestino de passageiros durante e após o período carnavalesco

Para proporcionar mais segurança às pessoas que utilizam o transporte intermunicipal de passageiros, o Governo de Rondônia, por meio da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Rondônia – Agero, desencadeou durante o período de Carnaval, a “Operação Carnaval viagem segura”, a fim de fiscalizar e regularizar os serviços nas rodovias que dão acesso aos municípios de Rondônia.

A operação foi desencadeada, simultaneamente, em diversos municípios do Estado. As ações de fiscalização da Operação Carnaval foram executadas pelos Fiscais da Agero, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal – PRF e Polícia Militar, tendo como base os postos da Polícia Rodoviária Federal – PRF e terminais rodoviários. Foram realizadas abordagens em veículos de transporte de passageiros, ônibus, vans, táxis e ainda veículos particulares com suspeitas de transporte clandestinos, que foram os alvos da fiscalização no transporte de passageiros.

Fiscais da Agência montaram a força tarefa, paralelamente com três equipes, atuando em diversos locais, nos terminais rodoviários e postos da PRF, nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Cacoal e Vilhena.

A fiscalização dos dias 17 a 19 de fevereiro ocorreram no terminal rodoviário de Porto Velho e no posto da PRF, em Candeias do Jamari. A ação seguiu para a região de fronteira com a Bolívia, no posto da PRF, entre os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, com acesso às rodovias BR-435 e BR-364, onde foram abordados cerca de 120 veículos, sete autos de infração emitidos e dois veículos apreendidos.

Durante toda a operação “viagem segura” resultaram:

– 350 veículos abordados, 14 autos de infração;

– 20 notificações emitidas;

– 4 veículos apreendidos por estarem realizando o transporte clandestino e não autorizado.

Segundo o fiscal de transportes e um dos coordenadores das ações de fiscalização, Douglas Oliveira, “durante a fiscalização são verificados diversos itens em relação às autorizações e equipamentos obrigatórios de conforto, higiene e segurança dos veículos, no sentido de coibir o transporte irregular e propiciar a prestação de serviços adequados aos usuários do transporte rodoviário de passageiros, a fim de garantir a segurança e qualidade dos serviços de transporte prestados à sociedade rondoniense”, afirmou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha evidenciou a premissa e desenvoltura do trabalho para atender às necessidades corriqueiras nos postos fiscalizatórios. “Vamos ampliar nossas ações de fiscalização, buscando de forma educativa, orientar os usuários e as empresas sobre os seus direitos e deveres”, disse.

Para a diretora presidente da Agero, Silvia Dias, a ação tem por objetivo, verificar a qualidade das viagens oferecidas aos usuários, garantir a segurança e propiciar a prestação de serviços adequados aos usuários do transporte de passageiros. “Mais uma ação realizada com afinco no feriado movimentado nas rodovias. Por isso, queremos garantir aos usuários que utilizam o transporte público do Estado de Rondônia, as melhores condições de segurança e conforto durante as viagens. É importante alertar sobre os riscos que o transporte irregular traz àqueles que utilizam este tipo de transporte”, afirmou.

Fonte: Governo RO