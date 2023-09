Agevisa comemora 10 anos de programa criado para reduzir danos ao paciente nos serviços de saúde

Emissão da Carteira de Identidade para adolescentes a partir dos 12 anos de idade e adultos, 2ª via do CPF, 2ª via do Título de Eleitor, Passe Livre para pessoa idosa ou com deficiência, Carteira do Idoso, assistência jurídica, cadastro no programa estadual Mamãe Cheguei, atendimento com clínico geral, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, atividades de lazer, entre outras ações fazem parte da 61ª edição do programa estadual Rondônia Cidadã, que acontece neste fim de semana, no município de Vale do Paraíso, a 350 quilômetros de Porto Velho. O atendimento aos mais de 6.600 habitantes do município será feito no sábado (16), das 8h às 16h; e no domingo (17), das 8h às 12h, na Escola Estadual Tubarão, localizada na rua Das Orquídeas, n° 2663, Setor 1.

O programa do Governo do Estado, que já promoveu mais de 50 mil atendimentos diversos nos 37 municípios já visitados, desde sua criação em 2019, realizou nos dias 1º e 2, em Itapuã do Oeste, 864 atendimentos sob o comando da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e instituições parceiras.

O governador Marcos Rocha destacou a importância do programa por garantir, de forma rápida e simples, acesso da população a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, entre outras.

“O Rondônia Cidadã mostra a preocupação do Governo com a garantia da cidadania à população, por levar no fim de semana, a um só espaço, serviços essenciais, como emissão de documentos pessoais, orientação sobre trabalho, emprego, renda, relações de consumo, jurídica gratuita, educação no trânsito, atendimento em diversas áreas da saúde, entre outras, inclusive, atividades de lazer”, citou o governador.

Depois do município do Paraíso, haverá uma edição especial em Porto Velho, no próximo dia 23, para atendimentos prioritários; e nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, será a vez dos mais de 50 mil habitantes de Jaru, a 291 quilômetros da Capital, serem beneficiados pelos serviços essenciais do Rondônia Cidadã.

Relação de serviços que serão ofertados pelo Rondônia Cidadã em Vale do Paraíso.

Fonte: Governo RO