Agevisa desenvolve ações programadas para atender a campanha Janeiro Roxo

O Governo do Estado de Rondônia recebeu e distribuiu aos municípios, até o início de janeiro, 10 mil doses da vacina Pfizer Baby para serem utilizadas no esquema completo (1°, 2° e 3° doses). As vacinas Pfizer Baby são destinadas a crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

O governador Marcos Rocha ressalta que assim que as vacinas são recebidas, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa já atua para que os imunizantes cheguem aos municípios. “Além do transporte das vacinas até as Regionais de Saúde, o governo também faz a supervisão, orientação e capacitação dos profissionais”, pontuou

A coordenação estadual de imunização da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa informou que as crianças a partir de 3 anos de idade, também foram vacinadas com os últimos estoques da Coronavac. “Não temos mais estoques de Coronavac no Estado, e não existe previsão de compra pelo Ministério da Saúde – MS, neste caso todas as crianças que atendem ao público-alvo, estão sendo vacinadas com o imunizante da Pfizer”, disse o assessor técnico da coordenação estadual de imunização, Sid Orleans.

COBERTURA VACINAL

Uma das preocupações dos técnicos da Agevisa trata-se da baixa cobertura vacinal em crianças. Conforme os dados oficiais do LocalizaSus, painel do Ministério da Saúde de onde os dados referentes à vacinação contra a covid são extraídos, até o dia 4 de janeiro, foram aplicadas 917 doses de vacina Pfizer Baby em crianças de 6 meses a 2 anos, e 6.507 doses de Coronavac/Pfizer Baby em crianças de 3 a 4 anos. Um total de 7.424 doses aplicadas em crianças de 0 a menor de 5 anos.

Os bebês estão inseridos na faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 6 meses a menores de cinco anos. Nesta faixa etária, o Estado de Rondônia tem como estimativa populacional 119.471 crianças.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, chama atenção para a necessidade da imunização como forma de reduzir as formas graves da doença. “Sabemos que a vacinação de crianças é de responsabilidade exclusiva dos pais, entretanto, como vigilantes da saúde pública temos apoiado os municípios, que são os responsáveis pela administração dos imunobiológicos enviados pela Rede de Frio Estadual”, afirmou.

Fonte: Governo RO