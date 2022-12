Agevisa faz abertura solene da campanha nacional contra as doenças sexualmente transmissíveis, nesta sexta-feira

A abertura solene da Campanha Nacional Dezembro Vermelho, organizada pela Coordenação Estadual de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, acontecerá nesta sexta-feira (2), às 8h30, no auditório da Escola de Governo, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho.

“O evento marca a luta contra o vírus HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, assistência e à proteção dos direitos das pessoas vivendo com HIV/Aids”, disse a coordenadora do Núcleo de IST, Aids e Hepatites Virais da Agevisa, Gilmarina Silva Araújo.

No mês alusivo aos agravos, Rondônia se destaca com dois municípios, Vilhena e Ji-Paraná, que receberam parecer favorável da Comissão Nacional de Validação – CNV do Ministério da Saúde – MS, para certificação quanto à eliminação da transmissão vertical do HIV, o vírus da imunodeficiência humana. No documento, o município de Vilhena da Região de Saúde do Cone Sul, além de conseguir eliminar a transmissão vertical do HIV, da mãe para o bebê, ainda conseguiu o Selo Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Sífilis Congênita.

DADOS

De acordo com dados da Agevisa, extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, Rondônia registrou queda nos casos notificados de HIV positivo e Aids. Em 2019 foram registrados 460 casos notificados do vírus HIV positivo, em 2021 este número caiu para 413. Este ano o sistema computou até dia 30 de novembro, 304 casos. Quanto à doença, Aids, no ano de 2019, foram registrados 237 casos e em 2021 notificados 201. No final de novembro deste ano, o sistema registrou 188 eventos.

“Além dessa boa notícia, vale ressaltar que no ano 2023 serão inaugurados mais dois Serviços de Assistência Especializada – SAE, um no município de Jaru e outro em São Francisco do Guaporé, fortalecendo assim, a linha de cuidado das pessoas vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais, na região de saúde da Zona Central”, informou o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima.

ELOGIO

A coordenação-geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, por meio de ofício felicitou o Estado de Rondônia. “Parabenizamos a relevante participação de Rondônia, representado pelos municípios, no processo da certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV no País e nos colocamos à disposição para fornecer apoio técnico”, salientou a coordenadora-geral, Angelica Espinosa Barbosa Miranda.

