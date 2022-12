Agevisa intensifica ações com foco na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis no Dezembro Vermelho

Dezembro Vermelho é uma campanha instituída pela Lei n° 13.504/2017, que marca a mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis – IST, entre elas: sífilis, hepatites B e C e HPV. O laço vermelho é o símbolo da intensificação das políticas públicas de combate a essas doenças. As ações promovidas pelo Governo de Rondônia estão sendo desenvolvidas pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – Agevisa, nos hospitais públicos e privados de todo o Estado.

A coordenadora estadual da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, da área técnica do HIV/AIDS, Denise dos Santos Cavalcante, explica que as ações têm sido intensificadas, não só no mês de dezembro, mas durante todo o ano. “Temos trabalhado junta à população quanto à conscientização com relação às doenças sexualmente transmissíveis durante todo o ano. Principalmente sobre o HIV, as hepatites B e C e a sífilis. Nosso objetivo é que o mês de dezembro seja apenas para comemorar os resultados conquistados ao longo do ano”, afirmou.

As ações de prevenção desenvolvidas pela Agevisa durante todo ano são destacadas pelo governador do Estado, Marcos Rocha. “A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia reforça neste mês, as ações em alusão ao Dezembro Vermelho, garantindo uma maior visibilidade e reforço nos serviços da saúde, alertando para a prevenção e tratamento e, consequentemente, colocando todos os esforços à saúde das pessoas”, disse.

O termo Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST passou a ser adotado em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.

HIV

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. O tratamento é feito por meio de medicamentos antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no organismo, ajudando a combater a doença e a fortalecer o sistema imunológico.

Esses medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS, independente da carga viral que a pessoa possui, só sendo necessário apenas que a recolha do medicamento seja feita com a prescrição médica.

SÍFILIS

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível – IST curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. A sífilis desenvolve-se em estágios, e os sintomas variam conforme cada estágio.

O tratamento da sífilis é feito com antibiótico, que pode ser encontrado nas Unidades Básicas de Saúde – UBS.

HEPATITES B

A hepatite B é um tipo de hepatite viral que acomete o fígado. É causada pelo vírus da hepatite B (HBV), que está presente no sangue e nas secreções. Além disso, a hepatite B também é considerada uma Infecção Sexualmente Transmissível – IST. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.

PREVENÇÃO

O uso da camisinha masculina ou feminina, é o método mais eficaz para evitar a transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST, do HIV/Aids e das hepatites virais B e C.

Denise dos Santos Cavalcante destaca ainda que, o acesso ao tratamento tem sido facilitado por meio do Sistema Único de Saúde, mas que por temor ao preconceito, muitas pessoas não procuram o tratamento adequado. “Isso acontece principalmente com os homens. Eles deixam para procurar tratamento quando a doença já está em estágio mais avançado. Nossa preocupação também é com as grávidas, que precisam iniciar o pré-natal o quanto antes, para evitar a transmissão dessas doenças para os bebês”, alertou a coordenadora, deixando claro ainda, que, a prevenção é a forma mais eficaz de evitar as infecções.

