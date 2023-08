Agevisa promove ação e oferece vários serviços neste sábado em Porto Velho

Para comemorar o Dia Nacional da Saúde, no próximo sábado (5), a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa realiza o projeto Agevisa em Ação: Demais é ter Saúde!, para oferecer serviços na área da saúde, juntamente com atividades físicas e culturais como apresentação de quadrilhas, bois-bumbás, grupo de dança de carimbó e bandas de músicas.

A comemoração será no Parque da Cidade, no horário das 15h às 20h. Segundo o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, serão oferecidas orientações sobre boas práticas alimentares, atividades físicas e serviços básicos em saúde como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corporal – IMC, teste rápido, tipagem sanguínea, distribuição de materiais informativos, orientações nutricionais, atividades físicas e culturais. O Dia Nacional da Saúde faz alusão ao nascimento do médico epidemiologista e sanitarista Oswaldo Cruz. Além da Agevisa, o evento vai reunir outros 12 parceiros entre órgãos governamentais e da iniciativa privada.

PARCERIA E SERVIÇOS

Entre os serviços disponibilizados haverá orientações quanto ao uso de fitoterápicos; avaliação de IMC e orientações sobre estilo de vida; orientações sobre o ruído e avaliação da dor; serviços de cosmética e estética, como design de sobrancelha e massagens; orientações sobre antropometria (medidas e dimensões de cada parte do corpo) e nutrição; atendimento clinico e exames laboratoriais; teste rápido de hepatites B e C; HIV; tipagem sanguínea; teste de glicemia; aferição de pressão arterial, além de atendimento psicológico. Os atendimentos serão realizados por acadêmicos de diferentes cursos de Instituições de Ensino Superior da Capital.

O Serviço Social do Comércio – Sesc participa do evento com atendimento odontológico e entrega de kits bucais, oficina do movimento, ginástica laboral e ainda fará apresentação de um grupo de carimbó da terceira idade. Já o Senac disponibilizará serviço de corte de cabelo. A Secretaria Municipal de Saúde – Semusa também terá participação por meio de aplicação de vacinas contra hepatites A e B, vacina penta valente, pólio inativada, pólio oral, rotavírus, pneumo 10, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, difteria e tétano adulto (dT), meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa e vírus influenza (vacina da gripe) e covid, e ainda fará apresentação da pirâmide de alimentos ultra processados e seus riscos para a saúde.

A Fundação de Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron fará orientações sobre a importância da coleta de medula óssea. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família – Semasf oferecerá serviços de proteção social básica, como atualização do Cadastro Único – CADúnico, emissão de Carteira do Idoso e do Autista, Proteção Social Especial, orientações do Serviço Família Acolhedora, Apadrinhando uma História, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e apresentação do Grupo de Carimbó do Centro de Convivência do Idoso – CCI. Os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Sema, farão palestras sobre educação ambiental.

Para a inscrição no Cadúnico são necessários os seguintes documentos: se a pessoa for maior de idade, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou averbação de divórcio ou certidão de óbito ou união estável, título de eleitor, comprovante de renda e carteira de trabalho. Se for menor de idade apenas a certidão de nascimento e CPF. Para maiores de 70 anos, são exigidos RG e CPF.

Para a emissão da Carteira do Autista, o pai, mãe ou outro responsável terá de apresentar seu documento de identidade com foto e comprovante de endereço, enquanto que do autista serão necessários documento de identificação (RG ou certidão de nascimento), laudo médico, foto que pode ser tirada por celular, até mesmo na hora do cadastramento, número do SUS, tipo sanguíneo e um e-mail de referência. Para a Carteira do Idoso os documentos necessários são: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e número de Identificação Social – NIS.

Por meio da Secretaria de Estado do Turismo – Setur serão feitas apresentações de quadrilhas, de Boi-Bumbá Az de Ouro, Boi Mirim Mayakan e Grupo Tri balístico. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia disponibilizará ambulância e equipe de pronto-atendimento para qualquer eventualidade. A Polícia Militar – PM participará com policiamento e apresentação de sua orquestra, enquanto que técnicos do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran fará palestras sobre educação no trânsito, atividades de conscientização e sorteio de brindes.

Fonte: Governo RO