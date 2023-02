Agevisa realiza entrega de preservativos aos blocos carnavalescos, na Capital

Desde o início do mês, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa distribuiu insumos estratégicos, como preservativos e testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites Virais, para possibilitar maior proteção a quem participa das festas carnavalescas. Na última quinta-feira, a Coordenação do Núcleo Estadual de Vigilância, Prevenção, Controle e Vigilância das IST/Aids/Hepatites Virais – NISTHV da Agevisa fez uma entrega simbólica de insumos para atender os blocos, em Porto Velho.

No início do mês foram entregues às regionais de saúde 525 mil preservativos masculinos (49 e 52mm), 12 mil preservativos femininos, 97.415, testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, e 150 autotestes para HIV.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima reafirmou o uso de preservativos como forma mais eficiente de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis IST, HIV/Aids e as Hepatites B e C. “Ter alguma Infecção Sexualmente Transmissível aumenta em até 18 vezes a chance de infecção pelo HIV/Aids, que não tem cura. Algumas delas podem não apresentar sintomas, por isso, na dúvida, procure o posto de saúde mais próximo e faça o teste. O SUS disponibiliza testes rápidos, com resultados que ficam prontos em menos de 30 minutos, e garante tratamento gratuito, com o uso dos medicamentos mais modernos existentes no mundo”, informou.

