Agevisa realiza oficina sobre promoção da saúde para servidores do Palácio Rio Madeira

Servidores públicos que trabalham no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, participam nesta segunda-feira (14), das 8 às 12 horas, no auditório da Escola de Governo, primeiro andar do prédio Rio Jamari, de uma ação dedicada a saúde pessoal.

“Os técnicos da agência estão aproveitando a visibilidade do Dia Mundial do Diabetes, que acontece no dia 14 de novembro, para promover o autocuidado e chamar atenção do cidadão para hábitos saudáveis, aqueles que ajudam a conter doenças crônicas não transmissíveis, que se desenvolvem ao longo da vida”, disse o diretor geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima.

SERVIÇOS

Dentre as atividades organizadas pelo Núcleo de Doenças e Agravos não Transmissíveis (NDANT) da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) estão atendimentos básicos como: teste de glicemia, serviços de estética, degustação de produtos, aferição de pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), aplicação de exames de testes rápidos (HIV, Tipagem Sanguínea, Sífilis, Hepatite B e C), distribuição de materiais informativos, orientações nutricionais e práticas integrativas complementares, além de ações de incentivo às atividades e hábitos saudáveis que reduzem fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

“O evento denominado “Promovendo Saúde” tem como finalidade chamar atenção para uma vida saudável, oferecendo um olhar amplo sobre a vigilância em saúde e destacando que o conceito de ser saudável é muito mais do que a inexistência de doença” – disse a técnica da Agevisa, nutricionista Gerleide Monteiro da Costa.

DOENÇAS

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em questão aparecem muitas vezes de forma lenta e sem apresentar sintomas, mas comprometem a qualidade de vida do indivíduo. Entre as principais estão: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas (bronquite, asma, rinite), hipertensão, câncer, diabetes e doenças metabólicas (obesidade, diabetes, dislipidemia).

Fonte: Governo RO