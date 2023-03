Agevisa reforça a importância do tratamento completo contra a tuberculose, em Rondônia

A Central de Associações, Organizadores e Representantes das Feiras Municipais Agropecuárias de Rondônia – Cafaron, e órgãos públicos reguladores, estiveram reunidos em Ouro Preto do Oeste, no Centro de Treinamento da Emater – Centrer, com objetivo de alinhar e buscar soluções para melhorias de realização das feiras agropecuárias nos municípios de Rondônia, em 2023.

De acordo com o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, a reunião serviu para ouvir as demandas e necessidades dos representantes das Feiras Agropecuárias, para o desenvolvimento e alinhamento das feiras agropecuárias do Estado, que hoje é um marco socioeconômico, cultural e que já faz parte de um calendário como o maior evento para a maioria dos municípios rondonienses. “Nós queremos melhorar, para que haja desenvolvimento nos municípios, o governo quer buscar melhorias para fortalecer cada vez mais as feiras agropecuárias municipais, pois Rondônia é um estado agrícola e forte no agronegócio”, ressaltou.

Para o secretário da Seagri Luiz Paulo, as exposições agropecuárias são responsáveis pelo movimento econômico dos municípios e geram empregos temporários. “Nossa missão é garantir a integração e o relacionamento entre as feiras, precisamos estar juntos para que haja colaboração. É uma forma de garantir o sucesso dos eventos regionais do nosso Estado”, salientou.

Durante a reunião foi feito um encaminhamento ao Governo de Rondônia com algumas demandas de melhorias como:

Que a feira internacional Rondônia Rural Show seja realizada no fechamento do calendário das feiras agropecuárias (no mês de setembro ou outubro);

Criação do Fundo com recursos destinados às associações (com a distribuição de valores a serem discutidos);

Volta da participação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no recinto de eventos durante as feiras agropecuárias;

Intermediação do Governo do Estado com os órgãos de controle (MP, Casa Civil, PGE e, afins);

Apoio à realização de outras iniciativas de impacto na geração de emprego, circulação da moeda, desporto, cultura e turismo;

Criação de uma regulamentação legal para o apoio e fomento à realização das feiras agropecuárias e dos eventos que gerem emprego e renda para cultura e turismo.

CALENDÁRIO

Na oportunidade, as associações se comprometeram enviar o calendário de feiras com a devida antecedência. Foram convidados para fazer parte da reunião, Governo de Rondônia, Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Emater Rondônia, Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril – Idaron, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sujecel, Superintendência Estadual de Turismo – Setur, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, Controladoria Geral do Estado – CGE, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal-PRF-RO.

Fonte: Governo RO