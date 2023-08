AGOSTO DOURADO Aleitamento materno é fundamental para imunidade do bebê e boa recuperação da mãe no pós-parto

Maternidade Municipal é referência estadual no incentivo à amamentação

Ele é uma conexão que se reflete para toda a vida. Por conter todos os nutrientes necessários para a imunidade e crescimento saudável do bebê, o aleitamento materno sempre foi uma prática considerada indispensável pela comunidade médica. O ato, que começa já nos primeiros minutos de vida, ganha ainda mais visibilidade neste mês, por meio da campanha “Agosto Dourado”.

“A escolha da cor dourada não é por acaso. Isso porque a campanha busca justamente trazer essa conotação de alimentação preciosa, o leite como padrão ouro nos primeiros dias de vida de um bebê. E esse estímulo já começa nos primeiros minutos após o parto, por meio do contato pele a pele entre a mãe e o seu filho”, explica a médica Lúcia Maiorquin.

Unidade referência no incentivo à amamentação, a Maternidade Municipal Mãe Esperança tem expertise nessa área e não é para menos. A unidade é a única de Rondônia com o selo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem os dez passos para o sucesso do aleitamento materno instituído pela OMS e Unicef.

A estratégia aqui é trabalhar a importância da amamentação ainda no pré-natal. Mesmo com o bebê ainda em gestação, as mães atendidas na rede municipal de saúde entendem que a melhor forma de garantir uma abundância do líquido é justamente trabalhando a sucção do bebê e fortalecendo o vínculo. Foi o que concluiu Tainá Torres, mãe da pequena Helena.

“Só de sentir o calor do corpo dela ao mamar já me traz um conforto e me acalma. Cada vez que ela mama, sinto que eu produzo mais leite e ele também sai com mais facilidade e sem dor”, detalha a mãe.

DESENVOLVIMENTO

Segundo Lúcia Maiorquin, uma das estratégias da maternidade é mostrar que o aleitamento materno também traz repercussões positivas para a saúde da própria mãe. “O que vemos muito aqui é a ansiedade de muitas delas por uma alta produção do leite logo nos primeiros dias, mas explicamos que cada mãe tem uma anatomia diferente, inclusive na mama. Ao entender isso, a gente passa a trabalhar os prós da amamentação. Muitas delas não sabem, mas o aleitamento materno ajuda muito na recuperação pós-parto, diminuindo, por exemplo, as chances de hemorragia uterina”, explica.

De acordo com as pesquisas mais recentes do Ministério da Saúde, o leite materno reduz o risco de diabetes, hipertensão e obesidade na vida adulta, além de ser um exercício para o desenvolvimento da face da criança, como os dentes, a fala e a própria respiração.

Na prática, o leite materno contém todos os nutrientes, como água, vitaminas e gorduras necessárias para o crescimento saudável do bebê. Em sua primeira gestação, Sunamita Souza, de 29 anos, entendeu o recado e planeja garantir o alimento à pequena Isabella mesmo após os seis meses de vida.

“Eu posso dizer que aprendi a amamentar aqui, durante os últimos dias. Mesmo quando tenho dúvidas recebo orientação e o passo a passo. O que mais me motivou a amamentar corretamente foi saber que o leite vai contribuir com a imunidade dela. Quando amamento sinto uma conexão divina com a minha filha. No que depender de mim, ela terá o leite até quando precisar”, declara a mãe.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO