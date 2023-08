Agosto Dourado destaca padrão de qualidade do aleitamento materno

O Fluminense estreou nas oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira, contra o Argentinos Juniors, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, na Argentina. O duelo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Ávalos para os argentinos e Samuel Xavier para os brasileiros.

Com esse resultado, as equipes estão empatadas para o jogo de volta. A partida decisiva pela vaga nas quartas de final será no Maracanã, no próximo dia 8 de agosto, às 19 horas (horário de Brasília). No entanto, antes desse compromisso na competição continental, o Fluminense terá um desafio difícil no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, também no Maracanã.

O jogo no Estádio Diego Armando Maradona começou com o time da casa dominando a posse de bola e pressionando o Fluminense. O VAR foi acionado logo aos três minutos para verificar um possível pênalti contra o time brasileiro, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Os argentinos abriram o placar aos 12 minutos. Após cruzamento da esquerda, Ávalos desviou de cabeça e Bittolo devolveu também de cabeça. O artilheiro argentino finalizou de voleio e Fábio não conseguiu defender.

Com a desvantagem no placar, o Fluminense cresceu em campo e passou a dominar o meio de campo e a posse de bola. Aos 22 minutos, o time carioca teve sua melhor chance na primeira etapa. André lançou para Cano, que ficou livre na frente do goleiro, mas escorregou na hora de finalizar.

O Argentinos Juniors reagiu e começou a explorar os contra-ataques em velocidade. Em um desses lances, aos 36 minutos, a bola foi recuperada na linha média e Gondou conduziu até a área e rolou para Ávalos, que desperdiçou uma chance incrível ao tocar na saída de Fábio.

Fábio salvou o Fluminense mais uma vez aos 47 minutos, em chute de Bittolo de dentro da área.

No segundo tempo, o Fluminense voltou mais ligado, mas o Argentinos Juniors não se intimidou e o jogo ficou mais aberto. Aos 8 minutos, Samuel Xavier avançou pela direita e tocou para André, que chutou cruzado e acertou a trave oposta. A bola voltou para ele, que tentou finalizar novamente, mas mandou por cima do travessão.

Dois minutos depois, a situação complicou ainda mais para a equipe brasileira. Marcelo dominou a bola na esquerda da defesa e, ao driblar o zagueiro Sánchez, pisou sem intenção na perna do adversário, causando uma forte torção. Percebendo a gravidade da lesão, Marcelo parou o lance. Emocionalmente abalado, ele recebeu o cartão vermelho e o Fluminense ficou com um jogador a menos em campo.

Mesmo com a desvantagem numérica, o Tricolor continuou lutando e teve uma boa chance aos 20 minutos. Keno recebeu na entrada da área e chutou rasteiro na trave.

A situação do confronto mudou novamente aos 30 minutos. Diogo Barbosa foi lançado por Cano e foi atingido pelo goleiro Martín Arias antes de entrar na área. A falta foi marcada e o goleiro recebeu o cartão vermelho. Como o Argentinos Juniors já tinha feito todas as substituições, o meia Heredia teve que assumir o gol.

Fernando Diniz fez mais duas substituições e colocou o time para frente. No entanto, o jogo caiu de nível com as duas equipes muito modificadas e com dez jogadores em campo. O Argentinos Juniors tentou gastar tempo, mas, após uma boa tabela do ataque, a bola sobrou para Samuel Xavier, que arriscou de longe, acertou o ângulo e o improvisado Heredia não conseguiu alcançar.

No final, os argentinos tentaram pressionar, mas o Fluminense conseguiu segurar o resultado e quase marcou o gol da virada nos acréscimos, mas o lance foi anulado por impedimento de Diogo Barbosa.

FICHA TÉCNICA ARGENTINOS Jr 1 X 1 FLUMINENSE Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (Argentina) Data: 1 de agosto de 2023 (Sábado) Horário: 19h (de Brasília) Árbitro: Piero Maza (Chile) Assistentes: José Retamal (Chile) e Alejandro Molina (Chile) VAR: Rodrigo Carvajal (Chile) Cartões amarelos: Villalba, Di Cesare (Argentinos); Felipe Melo (Flu) Cartões vermelhos: Martín Arias (Argentinos); Marcelo (Fluminense). ARGENTINOS JUNIORS: Martín Arias, Luciano Sánchez (Minissale), Di Cesare e Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, González Metilli (Matías Vera) e Bittolo (Rodrigo Cabral); Gondou (Heredia) e Gabriel Ávalos (Verón). Técnico: Gabriel Milito FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso (Diogo Barbosa); Jhon Arias (Yony González); Keno (Leo Fernández) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Fonte: Esportes