AGOSTO DOURADOPrefeitura de Porto Velho lança campanha municipal de aleitamento materno

O leite humano é o melhor alimento que pode ser ofertado para o bebê até os seis meses de vida, e para incentivar a amamentação e o aleitamento materno, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), lançou a campanha municipal de aleitamento materno, com o tema “Apoie a amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham”.

A campanha é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde e promovida pelo município para demonstrar a importância do leite materno na nutrição do bebê. A solenidade de lançamento aconteceu na terça-feira (8), na sede da Semusa, e reuniu representantes da pasta, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e também do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Rosimari Garcia, subgerente do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da Semusa, explica que o lançamento da campanha acontece durante agosto em alusão ao Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância da amamentação na vida e desenvolvimento dos bebês.

“Em Porto Velho, a Semusa realiza constantemente ações de conscientização e promoção do leite materno, com palestras, cursos e eventos voltados para a mobilização do aleitamento materno, focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. O mês de agosto é o período em que trazemos maior destaque para o tema, justamente para reforçar e incentivar as ações do Agosto Dourado”.

Representando o prefeito Hildon Chaves, o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, ressaltou que a Prefeitura de Porto Velho tem investido em saúde pública, com o compromisso de oferecer à população melhores condições de saúde e mais assistência.

“A Prefeitura vem realizando várias ações de saúde, e essa é uma das mais importantes, incentivando que as mães possam amamentar seus filhos, no mínimo, até os seis meses. O leite materno é importante, diminui os riscos de mortalidade infantil e de várias outras doenças. A gente precisa continuar incentivando esse tipo de campanha, e a Prefeitura vem dando o total apoio não só à Semusa, mas para todas as secretarias, para que continuem fazendo todo tipo de campanha que traga benefício para a população”, pontuou.

SELO COMEMORATIVO

Durante o evento, houve ainda o lançamento do selo comemorativo dos Correios, criado em homenagem ao Dia Mundial da Amamentação. Lucindo Pereira da Silva, superintendente estadual dos Correios em Rondônia, conta que o selo demonstra a importância do leite materno para o bem-estar e desenvolvimento do bebê.

“Os Correios, através dos seus selos postais, marcam eventos, acontecimentos importantes da história e personalidades. Este evento, em especial, é uma parceria dos Correios com o Unicef, pela semana do aleitamento materno. Porto Velho foi agraciada para a gente fazer também o lançamento, e nós ficamos felizes de colocar a marca Correios com a Secretaria Municipal de Saúde, neste tema tão importante”.

Médica pediatra por formação e secretária-adjunta de Saúde, Marilene Penati destacou que a Semusa tem trabalhado o incentivo do consumo de leite humano, principalmente por meio da doação de recipientes que possam armazenar o líquido.

“O melhor remédio para a criança até os seis meses é o leite materno. Nós precisamos estimular e incentivar as mães, para que o aleitamento materno continue, para que os nossos bebês cresçam mais saudáveis. Todos nós, sendo mãe ou não, podemos doar pelo menos um vidro. Esse estímulo para que as pessoas doem os recipientes vai favorecer com que a gente capte mais leite materno para doar para aqueles bebês que nascem prematuros ou com algum tipo de complicação, já que o leite materno é fundamental para eles”, destacou.

DOAÇÃO DE POTE

Para promover e garantir a promoção do aleitamento materno, a Semusa, através do Departamento de Atenção Básica (DAB), realiza a campanha “Doe vidro, Doe vida”, um ato de solidariedade que ajuda na diminuição da mortalidade infantil.

A iniciativa tem a missão de coletar os potes para a distribuição do leite humano com qualidade para os recém-nascidos de baixo peso que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães.

Os frascos apropriados para o armazenamento do leite humano, são os frascos de vidro com tampas de plástico, como o de café solúvel, por exemplo. Os potes com tampas de metal não são adequados, uma vez que, com o passar do tempo, o metal enferruja e solta verniz, podendo contaminar o leite.

Quem deseja realizar a doação de pote, pode procurar as unidades básicas do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou buscar ainda a sede da Semusa, localizada na av. Campos Sales, n° 2283, Centro, cujo funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Texto: Taís Botelho

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO