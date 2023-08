AGOSTO LILÁS Atividades reforçam a campanha de enfrentamento da violência contra a mulher

Certame foi realizado durante a manhã de domingo (6)

A prova de conhecimento específico para os inscritos no 3º Processo de Escolha Unificado para Conselheiros Tutelares do município de Porto Velho foi realizada no domingo (6), e segundo a Comissão Especial Eleitoral e o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) tudo ocorreu dentro do que estava programado, sem alterações.

O cronograma todo foi obedecido, com os portões sendo abertos às 7h45 e fechados às 8h45, não sendo registrado caso de retardatários. A prova teve duração de três horas, com início às 9h e término às 12h, e foi realizada no Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), à rua das Araras, 241, bairro Eldorado, em Porto Velho.

“Tivemos êxito na aplicação da prova de conhecimentos específicos acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Dos 310 inscritos compareceram 269 candidatos. A prova contou com 20 questões, sendo 12 subjetivas e oito objetivas. Além da equipe contratada contamos com o apoio dos conselheiros de direito do CMDCA e servidores da Semasf”, disse Deivisson Gonçalves de Souza, presidente da Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha Unificado dos Conselhos Tutelares.

O secretário municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Claudi Rocha, esteve presente no local, acompanhando mais essa etapa do processo de escolha dos conselheiros tutelares de Porto Velho e disse que a Semasf está dando todo apoio possível para a realização dos trabalhos exigidos. A presidente do CMDCA, Solange dos Santos Ferreira, agradeceu a Prefeitura de Porto Velho, via Semasf, pelo apoio prestado para a realização das provas e ressaltou o empenho da equipe que esteve realizando o trabalho.

Segue o cronograma do processo estabelecido pela Resolução Nº 243 de 20 de julho de 2023 (LINK):

– Resultado da prova de conhecimento sobre o ECA: 10/08/23

– Período de recurso do resultado da prova de conhecimento sobre o ECA: 11 e 12/08/23

– Resultado do recurso da prova de conhecimento sobre o ECA: 14/08/23

– Avaliação psicológica: 15 a 18/08/23

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho é realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelo cumprimento de direitos e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, bem como orientar a construção da política municipal de atendimento a crianças e adolescentes.

O telefone para mais informações é o (69) 98473-4098.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO