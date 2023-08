AGOSTO LILÁSCreas Mulher realiza palestra no Cras Betinho

Arborização de avenidas, praças e parques vai melhorar a qualidade do ar

Até o final de 2023, a meta da prefeitura é plantar 25 mil árvores na entrada da cidade, em diversas avenidas, praças, parques, jardins, residenciais e outros espaços públicos em Porto Velho. Com isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) pretende melhorar a qualidade do ar e o aspecto da cidade, proporcionando melhorias na qualidade de vida da população e diminuindo os efeitos das mudanças climáticas locais.

Recentemente, como parte do programa Arboriza Porto Velho, foram plantadas 100 árvores adultas e 230 mudas arbustivas na avenida José Vieira Caúla, entre as avenidas Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira) e Mamoré, zona Leste.

Foram plantadas espécies como Pau Ferro, Clúsia e Dracena, entre outras plantas nativas e ornamentais.

PRÓ-MORADIA LESTE I

A prefeitura também realizou o plantio de 540 mudas no residencial Pró-Morada Leste I, localizado na região Leste da capital. Na frente das casas foram plantadas as espécies de cojoba e resedá. Na chegada do condomínio a Sema plantou palmeiras.

ORIENTAÇÕES

Para os munícipes que pretendem realizar plantio de árvores na frente da casa ou quintal, a Sema conta com uma equipe técnica para prestar todas as orientações necessárias sobre as espécies mais apropriadas, conforme o tipo de solo, espaço disponível para o desenvolvimento da planta e valores das taxas a serem pagas em caso de poda ou erradicação de alguma árvore.

Uma das orientações é que, a escolha da espécie deve levar em conta as redes elétricas, calçadas, postes, hidrantes, placas de sinalização e galerias, entre outros itens que podem ser afetados pelo crescimento das árvores.

ÁREAS DE APP

Além dos espaços públicos e avenidas, a gestão municipal realiza plantios em áreas de proteção permanente (APP) e áreas degradadas. Esses locais são sinalizados com placas de alerta e de orientações. Eles também são constantemente monitorados pela equipe da Coordenadoria Municipal de Restauração Ambiental da Sema.

ESTIAGEM

Nesse momento de forte estiagem, também conhecido como ‘verão amazônico’, a Sema não está realizando plantio de mudas. Com o sol forte, calor intenso e tempo seco, a planta não resiste e morre. Por conta disso, a equipe aguarda o momento certo, com o retorno das chuvas, para retomar as atividades.

PLANTIO RECORDE

A Prefeitura planeja para a segunda quinzena de outubro realizar com a ajuda da população o plantio de 20 mil mudas em um só dia. A ação conta com o apoio inicial do DNIT e do Exército Brasileiro, além das escolas que compõem os Programas Guardiões do Meio Ambiente e Mãos que protegem da SEMA.

A ideia é realizar o maior plantio de mudas em uma cidade brasileira em um só dia. Uma iniciativa que partiu do próprio prefeito Hildon Chaves.

ENDEREÇO E CONTATOS

A Sema fica na rua General Osório, nº 81, próximo da rua Almirante Barroso, Centro de Porto Velho. O horário de atendimento ao público é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Para denunciar os infratores que degradam o meio ambiente basta ligar para 0800-6471320 ou (69) 9 8423-4092.

Texto: Augusto Soares

Foto: Wesley Pontes/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO