AGOSTO LILÁSDepartamento de Políticas Públicas para Mulheres elabora ampla programação para o mês de conscientização

Atividades de capacitação e conscientização serão realizadas em diversos pontos da cidade

Uma extensa programação foi pensada pelo Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), para este mês em alusão ao movimento nacional “Agosto Lilás”, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência doméstica. As atividades iniciam nesta sexta (4), das 16h às 21h, com a Feira da Mulher Empreendedora no IG Shopping, localizado na avenida Amazonas, nº 8338, bairro Tiradentes.

Além da edição da feira nesta sexta e sábado (4 e 5) no IG Shopping, que conta com a participação do projeto “Salão de Artes” da primeira Igreja Batista de Rondônia, o DPPM também levará empreendedoras cadastradas no projeto Feira da Mulher Empreendedora para exposição de produtos diversos como artesanatos, cosméticos, plantas ornamentais, gastronomia, confecções, acessórios, entre outros, durante o evento da Rede Lilás que acontece neste sábado na Praça CEU, na rua Antônio Fraga Moreira, das 16h às 21h.

“No IG abrimos a oportunidade para mulheres que participam de um projeto da igreja onde elas expõem os produtos nos eventos abertos para a comunidade, então para dar mais visibilidade a elas, estaremos levando-as para um local diferente da rotina delas e de grande fluxo de visitantes enquanto outras das nossas cadastradas estarão na Praça CEU, no sábado, também expondo”, explicou Gina de Brito, diretora do DPPM.

OUTRAS EDIÇÕES

Além da feira, com outras três edições nos dias 24 e 25, no Teatro Municipal Banzeiros durante o Fórum do Conselho da Mulher; nos dias 25 e 26 no IG Shopping; e dia 30 no Fórum Geral de Porto Velho César Montenegro, localizado na avenida Pinheiro Machado, n°777, bairro Arigolândia, a programação traz ainda a oferta de duas edições do Curso de “CHIPS” para capacitar mulheres para o mercado de trabalho, sendo uma no dia 11, destinada às moradoras do bairro Ronaldo Aragão e outra no dia 22, em parceria com a Associação Evolução, localizada na rua Idalva Fraga Moreira, n°3541, bairro JK I.

O calendário alusivo inclui ainda palestras com a temática “A Vida Começa quando a Violência Acaba” e participação da Diretora do DPPM, representando a Prefeitura de Porto Velho, na 1ª Conferência da Mulher Jaruense, palestrando sobre tema: Empreendedorismo como forma de Combate à Violência Doméstica, que acontece no dia 16, na Câmara Municipal de Jaru. “Serão diversas atividades de conscientização e capacitação de mulheres, promovendo a independência financeira, um dos maiores obstáculos pelas vítimas de violência em todo o país”, finalizou Gina.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO