AGOSTO LILÁSMunicípio define ações para a campanha de prevenção à violência contra a mulher

Formação do CMDDM acontecerá nos dias 14 e 15 deste mês no Teatro Banzeiros

Em alusão à campanha de prevenção à violência contra a mulher, a Prefeitura de Porto Velho dá início às ações de promoção do “Agosto Lilás”. Na última semana, o Conselho Municipal de Defesa da Mulher (CMDDM) definiu, durante reunião ordinária, as ações de formação interna sobre o tema.

Dentre as temáticas a serem trabalhadas pelas conselheiras municipais estão o ciclo de violência doméstica e familiar, o atendimento à mulher vítima de violência, as instituições de apoio e percurso, o feminicídio, além do papel desempenhado pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A formação, segundo o CMDDM, acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, no Teatro Banzeiros. Entre as convidadas estão a conselheira e servidora do Creas, Sefra Maria de Barros; a especialista em criminologia e promotora da Polícia Militar de Rondônia, Solange Boaventura; e a presidente do Conselho Estadual de Educação, Sandreia Costa.

“A cada dois minutos, cinco mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica. São dados mais recentes que mostram a urgência de se discutir ações efetivas para combater essa prática. Por isso, as temáticas escolhidas vão abordar, justamente, essas questões do ciclo de violência e o papel das instituições no apoio às essas mulheres. Desde já, agradecemos a dotação orçamentária da Semasf, o apoio do secretário Claudi Rocha e da diretora de Departamento de Políticas Públicas para Mulheres, Gina de Brito”, acrescenta a presidente do Conselho, Leni de Souza.

