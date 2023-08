AGOSTO LILÁSServidores municipais participam de palestra sobre enfrentamento da violência contra a mulher

Objetivo principal da ação é orientar sobre as formas de violências, conscientizar e incentivar as mulheres a procurarem ajuda

Rondônia liderou o ranking de feminicídios no ano de 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado teve a maior taxa do país com 3,1 casos para cada 100 mil mulheres e também sofreu um aumento de 37% nos homicídios com vítimas do sexo feminino. Os dados ainda são alarmantes quando se trata de violência doméstica, cerca de 3.910 casos de lesão corporal contra mulheres no contexto de violência doméstica foram contabilizados.

Para mudar esta realidade e conscientizar sobre todos os tipos de violência contra a mulher, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promoveu, na terça-feira (22), uma palestra sobre o enfrentamento da violência contra a mulher para servidores da Superintendência Municipal de Tecnologia de Informação e Pesquisa (SMTI). O objetivo principal é orientar sobre as formas de violências, auxiliar no enfrentamento e incentivar as mulheres a procurarem por ajuda.

A iniciativa, coordenada pela Divisão de Doenças Crônicas e Não Transmissíveis (DCNT) da Semusa, em parceria com o Departamento Administrativo (DA) da SMTI, é mais uma ação alusiva a campanha Agosto Lilás, que busca amparar as mulheres vítimas de violência física, sexual, psicológica, institucional ou patrimonial, além de sensibilizar a população sobre o combate pelo fim da violência contra a mulher em espaços públicos e privados.

A palestrante e coordenadora municipal da vigilância das violências da Semusa, Itaci Alves Pereira, ressalta que a rede municipal de saúde intensifica as iniciativas de prevenção com foco na saúde e bem estar do público feminino.

“O nosso estado está entre os mais violentos do Brasil. Nossas mulheres estão morrendo vítimas de toda essa violência que, muitas vezes, nem ela mesmo sabe. Ela pode ser uma vítima de violência tanto na sua residência como no seu local de trabalho, e tudo isso afeta sua saúde mental. Todos os tipos de violação causam violência psicológica, com danos, quase sempre, irreparáveis. A violência é uma causa de morte prevenível, por isso, a Semusa trabalha realizando mobilizações necessárias para melhorar o combate e prevenção dessas mulheres. Porque em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim e muda essa história, assim não é só uma vítima é uma vítima a menos”, afirma a coordenadora.

Para Carol Zemuner dos Santos, que participou da palestra, a iniciativa é importante para a conscientização de todos. “Mais do que as mulheres estarem cientes, os homens precisam dessa conscientização para a diminuição dessas violências. Este tipo de ação é interessante quando traz à tona e ajuda nós mulheres a identificarmos as diversas formas de violência e pararmos de acreditar que violência não é somente aquela física”.

Entre os temas abordados durante o evento estão os tipos de violência, os tipos de abusos no ambiente de trabalho, o enfrentamento da violência contra mulheres, a violência e a saúde mental e violência doméstica e seu reflexo na sociedade.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de Luciane Gonçalves)

Foto: Jainni Victória

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO