Na manhã desta sexta-feira (18), servidores municipais participaram de uma série de atividades alusivas ao Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. A Secretaria Municipal de Administração (Semad), através da Coordenadoria de Saúde Ocupacional (CSO) e da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos de Saúde (DIPDS) promoveu o evento, denominado Uma Palavra pela Vida: Conscientização e Combate à Violência Doméstica.

Com grande parte dos servidores da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) participando do evento, o secretário Cleberson Pacheco falou sobre a importância da ação. “Importante trazer esse assunto para ser debatido, e registro ainda que a maior parte dos presentes aqui é de homens. Ou seja, as mulheres são as vítimas, mas é fundamental que os homens se conscientizem sobre sua responsabilidade em mudar esse quadro vergonhoso de violência contras as mulheres”, destacou.

A gerente da DIPDS, Leida de Souza Cardoso e a coordenadora do CSO, Evanice dos Santos, a psicóloga Sônia Mendes, mais a servidora da Semusb, Leida Muniz, que chefia o Sipat, participaram do evento, que contou com palestras como a da policial militar, Lia Assunção, que integra a Associação Filhas do Boto Nunca Mais, onde ela falou sobre os sinais e as medidas que devem ser tomadas, para coibir a violência contra a mulher.

Outras palestras foram feitas e houve ainda uma pequena aula demonstração do centro de treinamento Sparta Nenem Team, mostrando algumas medidas de defesa pessoal, que podem ser utilizadas pelas mulheres, quando ameaçadas. Ao final, foi servido um café da manhã e sorteados alguns brindes entre as mulheres.

