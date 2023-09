Agricultores de Costas Marques recebem incentivo para produção de hortaliças

O trabalho que a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater vem fazendo junto aos produtores rurais de Costa Marques, no incentivo ao plantio de hortaliças, tem contribuído para diversificação da produção e melhoria na renda familiar. O objetivo é ampliar e fortalecer a produção olerícola no município e garantir alimentação a quem precisa. Somados a recursos financeiros advindos de emenda parlamentar e repassados pelo Governo Estadual, a atividade ganha fôlego e ainda contribui para o abastecimento de entidades que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

A ação vem sendo desenvolvida em parceria com a Associação de Produtores Rurais do Setor Serra Grande – Asproseg, e com entidades, a exemplo da Policia Militar do Estado de Rondônia – PMRO, onde já foi implantada uma horta para atividades junto aos apenados. O gerente do escritório local da Emater/RO, Jorge Mugrabi afirmou que, “hoje, estamos atendendo somente o hospital porque a produção ainda é pequena, mas nossa intenção é que possamos ampliar e, futuramente, por meio dos programas de políticas públicas do Governo, distribuir para entidades como igrejas e escolas”.

Foram repassados por emenda parlamentar, R$ 40 mil, dos quais R$ 20 mil serão utilizados para aquisição de sementes que beneficiarão cerca de 50 famílias do setor chacareiro (agricultores e feirantes), e R$ 20 mil serão destinados à compra de material para montagem de kits de horta e aquisição de sementes. Os repasses foram feitos pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog à Emater/RO. “Esses kits virão com mangueira, sombrite, aspersor, caixa d’água, bandeira de germinação entre outros, e serão distribuídos para 10 famílias que não têm condições financeiras para tocar a horta”, explicou o gerente da Entidade Autárquica, salientando que, essas famílias serão selecionadas por uma comissão de agricultura familiar, criada no município.

POLÍTICAS PÚBLICAS

O Governo Estadual tem investido em políticas públicas que visam o fortalecimento da agricultura como programas e projetos que incentivam novos plantios e, para garantir a comercialização da produção, criou o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos – PEAA, para compra direta da produção com distribuição às famílias em vulnerabilidade social.

O presidente da Emater/RO, Luciano Brandão destacou que, o Governo tem priorizado a agricultura do Estado com ações de grande importância à família rural, e a Autarquia tem contado com apoio de parlamentares comprometidos com o desenvolvimento agropecuário de Rondônia, que conhecem a importância da instituição para o sucesso dos agricultores familiares. “Temos certeza que, com a união de todos, nossa agricultura estará cada vez mais fortalecida”, finalizou.

Fonte: Governo RO