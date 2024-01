Agricultores europeus protestam contra as políticas ambientais da UE

Agricultores da Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Polônia, Romênia e Itália estão promovendo protestos em massa contra as políticas ambientais e as reformas agrícolas propostas pela União Europeia (UE). As manifestações, que incluem bloqueios de estradas e ações simbólicas, refletem a preocupação dos produtores rurais em serem penalizados financeiramente durante a implementação do Acordo Verde.

Embora as demandas variem entre os países, os agricultores argumentam que são tratados como “bodes expiatórios” durante as iniciativas de transição verde, sendo os primeiros a sofrer cortes em subsídios caso ocorram déficits orçamentários. Na Alemanha, por exemplo, os agricultores protestam contra a reforma da tributação do diesel agrícola e as crescentes obrigações ambientais que afetam seus custos de produção.

A insatisfação, que começou nos Países Baixos há mais de um ano, agora se espalha por diferentes regiões da Europa, destacando a necessidade de um diálogo mais amplo entre agricultores, legisladores e defensores ambientais. O movimento destaca as tensões crescentes entre as metas ambientais e a sustentabilidade, ressaltando a importância de encontrar soluções que atendam tanto às necessidades dos agricultores quanto aos objetivos ambientais da UE.

Na Ucrânia a questão é o fluxo de produtos agrícolas para a União Europeia (UE) desde a suspensão dos direitos aduaneiros em 2022 está gerando divisões significativas, com a Romênia, um país vizinho com 19 milhões de habitantes, liderando as manifestações.

Os agricultores romenos, em consonância com outros países europeus, buscam regulamentações mais claras sobre o trânsito e a exportação de produtos ucranianos.

O primeiro-ministro polonês também se pronunciou, manifestando a intenção de assinar um acordo com a Ucrânia para controlar e regular o transporte e exportação desses produtos agrícolas.

O debate sobre o impacto econômico, questões de competitividade e o efeito nos mercados locais está levando os países europeus a buscarem soluções e acordos que atendam aos interesses de ambas as partes.

Em Bruxelas, um agricultor inovador protestou pendurando uma vaca de plástico, artisticamente pintada com as cores da bandeira da UE, próximo ao Parlamento Europeu.

Esse gesto simbólico destaca a complexidade do tema e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre as necessidades dos agricultores ucranianos e as preocupações dos países membros da UE em relação ao mercado agrícola.

Fonte: Pensar Agro