“Agricultura da Amazônia” é tema da Rondônia Rural Show Internacional em 2024

A 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada pelo Governo de Rondônia, traz este ano, um tema relevante: “A Agricultura da Amazônia”. A Feira ocorrerá de 20 a 25 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, destacando a importância desse setor para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia, situado na região Amazônica, bem como para impulsionar, cada vez mais, o agronegócio do Estado.

De acordo com governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Estado é privilegiado com vastas áreas de terras férteis e um clima propício à produção agrícola, permitindo a diversificação dos cultivos e produção de diversos alimentos, como soja, milho, arroz, feijão, café, cacau, entre outros. “Além disso, o Estado se destaca na produção de carne bovina, sendo considerado um dos principais polos pecuários do país. Agricultura desempenha um papel fundamental na geração de emprego e renda, em Rondônia, empregando desde pequenos agricultores familiares até grandes empresas agrícolas, impulsionando o comércio e os serviços relacionados, movimentando assim, a economia local”, enfatizou.

A Rondônia Rural Show Internacional se torna um espaço propício para discussão e apresentação das inovações e tecnologias voltadas para a agricultura Amazônica. Neste evento, produtores, pesquisadores, empresários e demais interessados terão a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências, visando o desenvolvimento sustentável da região.

Segundo o titular da Secretária de Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, a Rondônia Rural Show Internacional é uma oportunidade para divulgar as potencialidades agrícolas do Estado e realizar negócios. “Produtores rurais, empresas, pesquisadores e o público em geral têm a chance de conhecer as inovações e tecnologias utilizadas na agricultura da Amazônia. Portanto, a escolha do tema é uma forma de valorizar e dar visibilidade a um setor que é essencial ao progresso do Estado e, que contribui de forma significativa para a economia e qualidade de vida da população”, salientou.

INFORMAÇÕES NO PORTAL

O Governo de Rondônia lançou recentemente, o novo Portal da 11ª Rondônia Rural Show Internacional e, de acordo com o coordenador da Feira, Janderson Dalazen, esta ferramenta permite que os participantes tenham acesso a todas as informações, como expositores, programação de eventos, palestras, novidades tecnológicas. Além disso, o coordenador ressalta a importância do evento para o desenvolvimento econômico.

“A Rondônia Rural Show Internacional é uma oportunidade para os empresários do setor agropecuário apresentarem suas inovações e tecnologias aos produtores rurais, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e a geração de negócios”, frisou.

A Rondônia Rural Show Internacional é um evento que cresce a cada ano e o planejamento acontece com meses de antecedência. No ano passado, o volume de negócios alcançou a cifra de R$ 3,5 bilhões e meio, e mais de 265 mil pessoas que estiveram presentes no Centro Tecnológico Vandeci Rack.

A Seagri disponibilizou no site https://rondoniaruralshow.ro.gov.br/ uma série de informações sobre a Rondônia Rural Show Internacional, como um vídeo institucional de apresentação, explicações sobre o Conqueijo (específico para avaliação de queijos) e como se tornar um expositor, bem como informações acerca da organização da feira.

Fonte: Governo RO