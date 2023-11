Agricultura: Delegado Lucas anuncia emenda de R$ 300 mil para compra de mudas de cafés

O deputado Delegado Lucas (PP), em compromisso com o fortalecimento do setor agropecuário, anunciou o repasse de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, destinada à aquisição de mudas clonais de café para os produtores rurais das regiões da Madeira Mamoré e Vale do Jamari.

Segundo o parlamentar, a alocação de recursos em mudas clonais de café demonstra o compromisso contínuo com a promoção de oportunidades e o fortalecimento das atividades dos agricultores.

A emenda de bancada, no valor de R$ 300 mil, vai possibilitar a compra de 104 mil mudas para atender os agricultores dos distritos de Rio Pardo, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Cujubim, Rio Crespo, Alto Paraíso, Buritis, Campo Novo, Monte Negro, Cacaulândia e Machadinho D’Oeste.

“O investimento em café clonal é crucial para os pequenos produtores locais, especialmente devido à adaptabilidade da cultura ao solo e ao clima da região. A aquisição desses mudas desempenha um papel fundamental no fortalecimento da agricultura familiar, abrindo novas perspectivas de geração de renda para as famílias rurais e valorizando as pequenas propriedades”, pontua Lucas.

O café clonal resulta de cruzamentos seletivos de plantas dos grupos robusta e conilon, com uma distinção importante: a planta é propagada não por sementes, mas sim por estacas cortadas de matrizes escolhidas em viveiros.

Considerado uma cultura altamente produtiva e economicamente valiosa, o café clonal tem ganhado destaque em Rondônia, onde propriedades locais o utilizam como parte de um arranjo agroflorestal para o reflorestamento das áreas.

De acordo com o deputado Lucas, a distribuição de 150 milhões de mudas para os produtores de Rio Pardo beneficiará inúmeras propriedades da agricultura familiar, ao mesmo tempo que contribui para a diversificação agrícola.

“O recurso de R$ 300 mil já está empenhado e em breve esses mudas de cafés serão adquiridos pela Secretaria de Estado da Agricultura e distribuídos via Emater a centenas de agricultores do nosso estado”, destaca.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: Embrapa-RO/Reprodução

Fonte: Assembleia Legislativa de RO