Agricultura do setor chacareiro de Porto Velho é fortalecida com calcário entregue pelo Governo de Rondônia

O calcário, insumo usado para tornar o solo rondoniense mais produtivo, está fortalecendo a agricultura do Setor Chacareiro da zona Leste de Porto Velho. Os produtores rurais dessa localidade receberam do Governo de Rondônia em dezembro de 2023, mais de 100 toneladas de calcário ensacado. Eles já foram capacitados e a etapa atual é de aplicação do calcário para obter bons resultados na próxima colheita.

O apoio faz parte das ações do Governo de Rondônia em impulsionar a produção de alimentos com uma agricultura familiar desenvolvida. No local, as produções com mais demanda de comercialização são hortaliças e mandioca, mas muitos agricultores também cultivam pomares frutíferos. A aplicação do calcário na área onde compreende essas plantações reduz a acidez do solo e melhora na captação de nutrientes por plantio.

Alguns produtores já fizeram a aplicação do insumo em dezembro de 2023, e outros se preparam para fazer a aplicação este mês. Os resultados, segundo a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO), devem ser percebidos em até 90 dias após a aplicação.

O produtor rural Raimundo Nonato Bento Ferreira explica a importância do insumo. ”O calcário é bem-vindo no Setor Chacareiro devido a acidez da terra, estamos aplicando ele gradativamente, especialmente nas árvores frutíferas, e essa doação mostra o esforço do Governo de Rondônia para ajudar os produtores rurais”, avalia.

A doação do calcário, ocorrida em dezembro, beneficiou mais de 120 agricultores, e derrubou o obstáculo que eles enfrentavam para adequação do produto em pequena quantidade, que é a necessidade local. E isso porque não conseguiam encontrar no mercado o produto a granel (ensacados), apenas vendido em grande volume. O que para eles era inviável comprar, devido ao preço.

Além disso, de acordo com o presidente da Emater/RO, Luciano Brandão, o tipo de calcário doado pelo Governo de Rondônia aos chacareiros, tem uma qualidade superior ao insumo convencional, com Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) acima de 90%.

Outra vantagem, é que pode ser aplicado diretamente no plantio, pois possui reação imediata no solo, enquanto o produto convencional precisa ser aplicado 60 dias antes do plantio por causa de sua reação mais lenta.

Foram beneficiados no local produtores da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Chacareiros e Moradores da Estrada dos Periquitos – Aspromep (24 agricultores beneficiados), atendidos pelo escritório Porto Verde da Emater e ainda as associações Vale do Sol (30 agricultores beneficiados); Boa Safra (63 agricultores beneficiados) e a Associação de Ação Popular Hortifrutigranjeiro da União – AAPIHGU (30 agricultores beneficiados).

De acordo com a gerente do escritório local da Emater em Porto Velho, Helena Sena, os agricultores foram capacitados para realizar a coleta de solo para análise de fertilidade. ‘‘Foram realizadas 30 análises de solo. O resultado da análise de solo permitiu definir a quantidade de calcário, o modo e melhor época de aplicação’’, explica.

Para aumentar a produtividade de lavouras rondonienses, o Governo de Rondônia não só realiza a doação de calcário como também oferece os serviço gratuito de transporte do insumo para os municípios, por meio do Programa Mais Calcário da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), pois o frete é considerado mais caro que o próprio preço do insumo, dependendo da localidade. Assim, o Governo incentiva o aumento da produtividade, sem a necessidade de avançar em mais áreas de terras, fortalecendo o desenvolvimento sustentável.

