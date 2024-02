Agricultura familiar desponta no cenário nacional e Lebrinha intensifica investimentos

O cenário da agricultura familiar em Rondônia emerge como um protagonista no contexto nacional, conforme revelado pelo último censo agropecuário do IBGE (2017), que aponta que 81,3% das propriedades rurais no estado estão dedicadas à atividade da agricultura familiar, acima da média nacional que é de 76,8%.

O setor importante para o abastecimento dos mercados locais e a geração de renda recebeu suporte da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil). Em seu primeiro ano de mandato, a parlamentar apostou no setor e direcionou mais de R$ 3 milhões em emendas parlamentares, fortalecendo as associações rurais e o potencial produtivo de pequenos e médios agricultores.

Desenvolvimento do setor

Em 2023, além dos investimentos de emendas parlamentares, a deputada atuou no sentido de garantir boas estradas vicinais, promover ações para a regularização fundiária e a implementação de políticas públicas para ampliar a logística da produção rural. “A agricultura familiar precisa de apoio para estabelecer competitividade no mercado. O que chega à mesa dos consumidores, depende não apenas de uma produção de qualidade, mas de boa logística e distribuição para que o produtor possa alcançar outros mercados”, defende a deputada.

Atendendo solicitação da Lebrinha, mais de 500 km de estradas rurais foram recuperadas pelo Departamento de Estradas e de Rodagens (DER) e, em parceria com a SEPAT e o INCRA, um mutirão de atendimento foi realizado nas cidades do eixo BR-429, prestando assessoria aos proprietários de terras sobre a regularização fundiária. Duas políticas públicas que vão diretamente ao encontro das necessidades dos produtores.

Alcançar novos mercados

Incentivos do Governo para estimular a competitividade aos produtos da agricultura também foi pauta da Lebrinha em 2023. A deputada fez indicação ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a urgente necessidade de instalação de um Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa) em Porto Velho. A implementação de um Ceasa é parte do projeto do governador, coronel Marcos Rocha, conforme apresentou o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, em reunião com a deputada. O secretário também anunciou que a Seagri está trabalhando na elaboração de um mapa da produção rural em Rondônia, com o objetivo de identificar o potencial produtivo de cada região e formular estratégias para ampliar a logística da produção.

Investimentos para mais produtividade

Lebrinha focou nas necessidades das associações de produtores rurais, em parceria com a Emater – com investimento que ultrapassa R$ 3 milhões – serão adquiridos uma variedade de implementos, desde carretas agrícolas a pulverizantes, proporcionando aos agricultores familiares tecnologia para diversificar aumentar seus cultivos.

No Município de Costa Marques, a deputada realizou a entrega de kits de sementes de hortaliças aos agricultores, dando continuidade ao trabalho iniciado pelo Lebrão, quando deputado estadual, que aplicou R$20 mil reais na aquisição das sementes. Na sequência, Lebrinha destinou mais R$40 mil por meio de emenda parlamentar para expandir o projeto, que contemplou mais de 80 famílias produtoras de hortaliças.

Força bruta no campo

Produtores rurais dos municípios de Urupá e de Ariquemes foram beneficiados com tratores, entregues às associações rurais. Os equipamentos com tecnologia de ponta já estão executando serviços nas propriedades rurais, possibilitando eficiência e maior produtividade. Já os produtores de São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e Alvorada do Oeste foram contemplados com implementos agrícolas como, plantadeiras, distribuidores de calcário e grade aradora. Esses investimentos foram realizados em parceria com o deputado federal Lebrão.

Parceria com Governo e municípios

Junto ao governo e municípios, Lebrinha busca criar boas condições para a valorização da agricultura familiar, tornando a atividade mais rentável para o produtor. Para a deputada, mesmo com o avanço e a importância do agronegócio, que consiste na produção em grande escala e tem reflexos positivos na economia do estado, é necessário destacar o papel produtivo da agricultura familiar, pela sua diversidade de produção e capacidade de abastecer o mercado interno, permitindo a circulação de renda nas localidades, impulsionando vários outros segmentos e gerando postos de trabalho.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO