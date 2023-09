AGRICULTURA Prefeitura reafirma potencial da produção durante o “Dia de Campo da Mandioca”

Ao final, três projetos serão escolhidos

Foi divulgado nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial dos Municípios, o resultado da 1ª etapa da 2ª Edição do Prêmio Inovação na Gestão Escolar na Rede Municipal de Ensino de Porto Velho, destinado aos dirigentes escolares municipais. O resultado traz 18 projetos homologados.

O concurso, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem o objetivo de identificar as práticas de gestão escolar bem-sucedidas, que buscam inovar e contribuir para o melhoramento dos serviços prestados à comunidade escolar, disseminar as melhores iniciativas que foram identificadas como práticas de gestão escolar e premiar a gestão educacional das escolas da rede que se destacam pela administração eficiente.

As inscrições foram realizadas no período de 26 de junho a 31 de julho, exclusivamente através do e-mail eletrônico: [email protected]. Serão premiados três projetos e a premiação será uma visita técnica a outro estado do país, em que participarão três representantes de cada equipe finalista, conhecendo práticas exitosas no âmbito educacional.

CATEGORIAS

Os indicadores serão definidos por atuação demonstrando desempenho nas seguintes categorias avaliadas:

Gestão Pedagógica

Gestão das Relações com a Comunidade Escolar

Gestão do Ambiente

Organizacional e Informações e Gestão Financeira

Mais informações sobre o regulamento podem ser obtidas no edital.

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO