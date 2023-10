AGRICULTURA Secretário da Semagric anuncia que transporte dos produtos ribeirinhos está garantido no orçamento de 2024

Artesanato, doces e plantas são alguns dos produtos ofertados na feira

As feiras de artesanato são um atrativo a mais para pontos turísticos em todo o Brasil, e em Porto Velho não poderia ser diferente. Além de fomentar a economia criativa, capacitando pequenos empreendedores, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), promove o Giro Empreendedor, uma feira rotativa, sem custos para adesão, que permite aos empreendedores expor e vender seus produtos em pontos estratégicos da cidade.

A feira foi criada em 2021, com o objetivo de gerar renda para famílias no período pós-pandemia. São mais de 100 empreendedores cadastrados no programa que, somente em 2023, já ofertou 2.180 oportunidades de geração de renda, em sistema de rodízio.

Até dezembro, ainda serão realizadas 80 feiras, incluindo o Giro Natalino, no Parque da Cidade, totalizando mais de 2 mil novas oportunidades de ganho aos empreendedores cadastrados.

AGENDA

Nesta semana, o Giro acontece em três pontos: na sexta-feira (20), das 16h às 20h, com direito à música ao vivo, fruto do apoio da Fundação Cultural de Porto Velho. No sábado e no domingo (21 e 22), a feira acontece no Espaço Alternativo, das 16h às 21h.

A Vila Nova de Teotônio também recebe o Giro Empreendedor aos domingos, das 8h às 17h, próximo aos restaurantes e quiosques de comida regional.

SEJA UM EXPOSITOR

A adesão ao Giro é gratuita e a Prefeitura fornece, ainda, as tendas. Basta o empreendedor chegar ao local com sua mercadoria e mesa. Cadastre-se direto no formulário https://forms.gle/5KWkpTTST5DafQUc7 ou pelo telefone (69) 98473-8216, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

