AGRO Município entrega trator agrícola e grade aradora para associação de produtores da linha Transpurus

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), entregou na manhã do último sábado (29), um trator agrícola e uma grade aradora para pequenos agricultores da Associação São Sebastião, da região da linha Transpurus, área rural do município.

“Na verdade, para nós da Semagric é uma alegria muito grande, porque aqui é uma comunidade que estamos trabalhando há mais de um ano no preparo das suas propriedades, e hoje o escoamento da produção é muito gratificante para nós, estamos dando o que é de direito deles. A Semagric está dando apoio e incentivando esses produtores e agricultores da região, e os equipamentos serão destinados para atender as necessidades dos pequenos produtores rurais a fim de fortalecer a agricultura familiar do município”, disse Carlos Magno, secretário da pasta.

O trator e a grade agrícola vão contribuir para a mecanização da agricultura familiar, preparação do solo e beneficiar economicamente e socialmente todo o setor primário. A mecanização agrícola permite o aumento da produção, pois dá agilidade e eficácia no processo de preparo do solo.

“Os feirantes da associação da linha Transpurus do ramal São Sebastião também receberam tendas que tem como objetivo ofertar uma melhor estrutura aos feirantes, além de facilitar e ordenar a comercialização, possibilitando maior agregação de valor aos produtos, elevando a renda familiar e gerando melhoria na qualidade de vida dos agricultores familiares”, enfatizou o diretor da Semagric, Francisco Negreiros.

APOIO

O presidente da Associação São Sebastião (Asprol), José Carvalho, falou das melhorias. “Moramos aqui há praticamente 30 anos, e não havia expectativas de evolução, então agora só temos de agradecer ao prefeito Hildon Chaves e ao secretário Carlos Magno, por este trabalho que é gratificante para nós. São 11 tendas que nós estamos recebendo para melhorar as vendas de todos nós feirantes e a qualidade de nossos produtos para a população”, disse José.

“Hoje temos apoio da nossa Prefeitura e estamos muito felizes com a entrega desse maquinário e tendas para podermos vender nossos produtos aqui na feira, que agora está ficando tudo organizado, e assim podemos ampliar as barracas de todos que estão com suas próprias tendas individuais e oferecer melhores resultados a todos. Eu quero aqui convidar toda população de Porto Velho a vir conhecer a feira e comprar nossos produtos: aqui tem galinha caipira, peixes, frutas, verduras e hortaliças, queijos, goma de tapioca, bolos e tudo é produzido aqui mesmo na comunidade”, esclareceu Donizete Ribeiro, morador da comunidade Santa Helena.

A feira da linha Transpurus, comunidade São Sebastião, acontece aos sábados, das 7h às 16h, localizada na BR-319 após a ponte sobre o rio Madeira no quilômetro 13, zona rural do município.

A Prefeitura de Porto Velho segue empenhada em oferecer condições favoráveis para desenvolvimento sustentável da agricultura familiar local e o sucesso de cada produtor, melhorando a qualidade de vida de toda população rural e fortalecendo a economia da região.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO